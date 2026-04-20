El Día del Libro reunirá a 19 librerías de León con un 10% de descuento

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Los libros siempre han tenido un hueco en la sociedad, aunque con la entrada del siglo XXI poco a poco había ido perdiendo protagonismo, o eso parecía porque, en los últimos años, ha habido un repunte en este ámbito cultural, en el literario, donde en España y en León en concreto, los libros son parte esencial de la vida de muchas personas.

El Día del Libro es buen síntoma de este repunte debido a que, el año pasado para Óscar García, presidente de la Asociación de Libreros de León, fue un día "espectacular" marcado por la "multitud de personas que se acercaron a, no solo comprar, sino a interesarse de forma honesta por la literatura y las publicaciones más destacadas.

El patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León en la capital, acogerá este jueves 23 de abril una nueva celebración del Día del Libro, en la que participarán 16 librerías de la ciudad, una de La Bañeza y el Servicio de Publicaciones del Instituto Leonés de Cultura.

La jornada se desarrollará entre las 11:00 y las 21:00 horas y cuenta con el respaldo de la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, así como de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Asociación de Libreros de León. Durante todo el día, los establecimientos participantes aplicarán un descuento del 10 % en la venta de libros.

El programa incluye diversas actividades culturales. A las 12.00 horas tendrá lugar el cuentacuentos Un error morrocotudo y otros cuentos pistonudos, a cargo de Jesús Burgoa. A las 13.00 horas se celebrará la firma de ejemplares de ‘Urraca emperatriz’, con su autor, José Pedro Pedreira. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, el público podrá disfrutar de la actuación de música folk de las pandereteras leonesas Ruxideira.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, presentó el evento junto a la concejala Elena Aguado y el presidente de la Asociación de Libreros de León, Óscar García Fernández. Durante su intervención, destacó que el patio renacentista de la Diputación, al que definió como uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad, se transformará por un día en una gran librería abierta a toda la ciudadanía.

De este modo, León celebrará el Día del Libro con una jornada dedicada a la literatura y a la cultura en general, donde el libro será el eje central como símbolo de conocimiento y respeto. El Instituto Leonés de Cultura participará con una selección de su catálogo, que ronda los 400 títulos, y además avanzó que presentará una nueva iniciativa literaria de interés social y cultural.

Por su parte, la concejala Elena Aguado subrayó la estrecha relación de León con la literatura, destacando que la ciudad cuenta con una de las mayores ratios de librerías por habitante de España, muy por encima de la media nacional. También recordó la existencia de siete bibliotecas públicas, varios clubes de lectura, premios literarios de prestigio como el González de Lama o el Leteo, así como festivales como Quimeras o Urogallo y el creciente Festival de Editores Emergentes.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Libreros de León, Óscar García Fernández, puso en valor la elevada participación de librerías en esta edición y destacó que el sector goza de buena salud. Según explicó, existe un importante número de lectores y un interés creciente por las librerías, donde el público busca una experiencia más cercana con el libro. Además, señaló que en los últimos años no solo no se han producido cierres significativos, sino que han surgido nuevos negocios, lo que refleja la vitalidad del sector. Asimismo, reivindicó el papel de los libreros como agentes culturales que, más allá de la venta, aportan un valor añadido a la difusión de la lectura.