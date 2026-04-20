Un concierto en honor a Gaudí en el Palacio

Publicado por Redacción Astorga Creado: Actualizado:

El Palacio de Gaudí acogerá un concierto que tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril a las 17.00 horas en la capilla del monumento. La cita reunirá a las áreas de clarinete de las Escuelas Municipales de Música de Astorga y Toro en un encuentro que pone en valor la formación musical y el intercambio entre alumnado de distintas localidades. Durante la presentación, se destacó la relevancia de esta iniciativa no solo como actividad educativa, sino también como propuesta cultural abierta al público, que permitirá disfrutar del trabajo conjunto de 26 alumnos en un formato de convivencia musical. El concierto se enmarca, además, dentro del programa de actividades conmemorativas del centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí, reforzando así el vínculo entre patrimonio, cultura y creación contemporánea. El repertorio del concierto ofrecerá un recorrido variado, con obras que abarcan desde el barroco hasta composiciones contemporáneas, incluyendo piezas de carácter popular y adaptaciones para conjunto de clarinetes.