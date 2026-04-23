Los accionistas de Warner Bros dan luz verde a la fusión con Paramount

Publicado por Javier Ansorena Nueva York Creado: Actualizado:

Los accionistas de Warner Bros votaron hoy a favor de la propuesta de fusión con Paramount Skydance, una operación de unos 94.000 millones de euros que creará un nuevo Hollywood. El conglomerado resultante unirá los caminos de dos de los estudios históricos de la meca del cine y avanzará en la consolidación del paisaje mediático en EE UU.

Cualquier cosa diferente a la luz verde hubiera sido una sorpresa, después de que los dos consejos de administración de las compañías implicadas apoyaran la fusión de forma unánime. "La aprobación es otro hito en el camino de completar esta operación histórica que dará gran valor a nuestros accionistas", dijo el consejero delegado de Warner Bros, David Zaslav.

La fusión requiere todavía la aprobación de los reguladores federales y no se cerrará hasta el tercer trimestre de este año, pero todo apunta a que el Gobierno de Donald Trump no la entorpecerá. El principal agitador de la operación ha sido David Ellison, consejero delegado de Paramount e hijo del multimillonario Larry Ellison, el fundador del gigante tecnológico Oracle. Los Ellison son aliados de Trump y el multimillonario neoyorquino ve con muy buenos ojos una de las derivadas de la fusión: la operación incluye la cadena de noticias CNN, combativa con el presidente de EE UU, y que tendría ahora un propietario más cercano.

De hecho, el propio Trump ya se metió en la batalla decisiva de esta operación. El pasado otoño, quien apuntaba como comprador de Warner Bros era un gigante todavía mayor de Hollywood: Netflix, que ya había cerrado un acuerdo de compra. Paramount torpedeó esa operación y Trump se puso de su lado, mencionando los problemas de concentración que provocaría esa fusión.

Paramount acabó por imponerse a Netflix en esa guerra. Elevó su oferta a niveles que el líder del 'streaming' no quiso superar. Eso sí, se llevó una compensación de 2.800 millones de dólares por la ruptura del acuerdo de compra. Más allá de CNN, la fusión creará un mega estudio de Hollywood con una cartera abrumadora de contenido de cine, plataformas y televisión. Críticas en la meca del cine Paramount se quedará con grandes nombres de la gran pantalla de Warner, desde las sagas de 'Harry Potter' y de los superhéroes de DC Studios (como 'Superman') hasta éxitos contemporáneos como 'Barbie' o 'Pecadores' o clásicos como 'Casablanca'. Se unirán a su propio catálogo, en el que hay joyas como la saga de 'El padrino', 'Titanic' o 'Top Gun'. Una de las incorporaciones más relevantes para Paramount será la de HBO Max, que se unirá a su propia plataforma, Paramount+, para competir con otros gigantes, como Netflix o Prime Video.

HBO Max trae consigo algunas de las mejores series de la historia (desde 'Los Soprano' a 'The Wire') además de éxitos actuales que demuestran que sigue siendo la mejor productora televisiva, como la galardonada 'The Pitt'. En el caso de la televisión, la fusión unirá a dos de las grandes cadenas nacionales: CNN y CBS.

Esta concentración de músculo audiovisual ha desatado las críticas en EE UU. Miles de directores, productores y actores de Hollywood firmaron una carta en oposición a la fusión, que aseguran que deteriorará todavía más la producción en la meca del cine y ahogarán los proyectos de pequeña factura. "Habrá menos oportunidades para los creadores, menos trabajos en el ecosistema de producción, mayores costes y menos capacidad de elección para el público en EE UU. y en todo el mundo", defendieron.

La oposición política a Trump también se ha mostrado contraria a la operación y la fiscalía de California ha amenazado con abrir una investigación a la fusión.

Paramount se ha opuesto a la idea de que la fusión dañará a Hollywood. Ha anunciado que se compromete a estrenar un mínimo de treinta películas al año en los cines y ha defendido que el conglomerado resultante de la fusión "dará luz verde a más proyectos, respaldará ideas audaces, apoyará el talento en todas las fases de su carrera y llevará sus historias a audiencias en una verdadera escala global".