Raquel del Val presenta la obra de piano de Lola Vitoria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La pianista y musicóloga leonesa recibió el encargo del Consell Valencià de Cultura para llevar a cabo el análisis crítico y estudio musicológico e interpretativo de los manuscritos de Lola Vitoria. Ha sido distinguida con el nombramiento de Académica correspondiente por la M.I. Academia de la Música de Valencia.

El 23 de abril Raquel del Val presentó en concierto la obra integral para piano de Lola Vitoria, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Villena, localidad de la que Lola Vitoria fue nombrada Hija Adoptiva en julio de 2024. Asistió al acto el Sr. Presidente del Consell Valencià de Cultura, D. José María Lozano, acompañado de otros miembros de esta institución.

El pasado 17 de diciembre de 2025 se celebró el 40 Aniversario de la creación del Consell Valencià de Cultura en el Auditorio Santiago Grisolía de la Ciudad de les Artes y las Ciencias de Valencia. Raquel del Val intervino en dicho acto para presentar la edición crítica de la Música para piano de la compositora y escritora Lola Vitoria (1880-1952), que ha publicado dicha institución tras reconocer a la musicóloga como investigadora de la compositora alicantina.

Por sus investigaciones sobre la recuperación del patrimonio de la música valenciana, Raquel del Val ha sido distinguida con el nombramiento de Académica Correspondiente en León por la Muy Ilustre Academia de la Música de Valencia.

Además de reforzar el compromiso con la difusión y el impulso de una creadora históricamente invisibilizada, esta iniciativa del Consell representa un avance decisivo en la recuperación y valoración del legado de Dolores Agustina Ana Vitoria Tarruella, más conocida como Lola Vitoria. Su producción pianística ha catalogado gracias a diversos trabajos de investigación realizados a partir de los manuscritos originales de la autora, llevando a cabo tareas de corrección, reconstrucción y transcripción, culminando en la edición crítica de la integral para piano solo.

La música para piano de Lola Vitoria destaca por un lenguaje profundamente personal, en el que conviven la herencia del romanticismo tardío, la evocación del folclore y una sensibilidad expresiva muy cercana a las corrientes de modernidad de principios del siglo XX. Esta hibridación hace que sus obras alternen pasajes de virtuosismo técnico con momentos de introspección lírica, y muestren una notable libertad formal.

Raquel del Val es Doctora en Musicología por la Universidad de La Rioja, Titulada Superior en Piano y Música de Cámara por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y el Conservatorio Superior del Principado de Asturias, Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia, Licenciada en Derecho por la Universidad de León, Académica Correspondiente de la M. I. Academia de la Música Valenciana.