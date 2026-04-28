El Musac proyecta cortos del movimiento Fluxus

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León continúa su programación de cine en torno a la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure. El martes 28 de abril a las 19.00 horas se proyectará Antología Fluxfilm, un programa cinematográfico proveniente de la colección del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York compuesto por 24 cortometrajes experimentales de diversos artistas del movimiento Fluxus, al que estuvo vinculada Yoko Ono. La actividad es gratuita previa inscripción en la página web www.musac.es a partir del lunes 27 de abril a partir de las 8.00 horas.

A principios de la década de 1960, con la visión de democratizar el arte, un grupo internacional y flexible de artistas intentó disolver la separación entre el arte y la vida cotidiana. Surgió así el movimiento Fluxus, denominado así por el artista y galerista George Maciunas y centrado en acciones que implicaban la participación del público —a las que llamaban happenings—, operaciones basadas en el azar y prácticas colaborativas.

A mediados de los años sesenta, Maciunas comenzó a recopilar las películas experimentales —en algunos casos muy breves— realizadas por artistas Fluxus. Estas se proyectaban en eventos y happenings en Nueva York y todavía hoy constituyen el canon del cine Fluxus. Publicada en 1966, la compilación reúne películas realizadas entre 1963 y el año de su publicación por los artistas Eric Andersen, George Brecht, John Cale, John Cavanaugh, Albert M. Fine, Joe Jones, Owen Land (anteriormente George Landow), George Maciunas, Yoko Ono, James Riddle, Paul Sharits, Mieko Shiomi, Pieter Vanderbeck, Wolf Vostell y Robert Watts. La proyección será introducida por Luis David Rivero Moreno, Doctor en Estudios Avanzados de Historia del Arte (Universidad de Granada) y profesor en la Universidad de León, quien realizará una presentación para contextualizar la Antología Fluxfilm.