El origen medieval que explica las tapas: de obligación a placer en los bares de León

La cultura de la tapa combina bebida y pequeños bocados en barras como esta, donde tradición y gastronomía se encuentran en cada consumiciónGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No hay una única verdad sobre el origen de las tapas, pero sí varias historias que, juntas, explican por qué hoy forman parte esencial de la cultura española. El creador de contenido Leonés Iván Álvarez deja claro que: «hay muchas historias al respecto».

Una de las teorías más antiguas que explica, sitúa el origen en la Edad Media y tiene como protagonista a Alfonso X. «Dicen que Alfonso X bebía vino por prescripción médica y que lo acompañaba de pequeños bocados para que no le afectase tanto».

Este gesto no se quedó en lo personal. Según el relato, «a partir de ahí ordenó que con el vino había que comer algo siempre». Aquí nace una idea clave: la tapa como acompañamiento obligatorio, no como elección. Una norma que, con el paso del tiempo, se integró en la vida cotidiana hasta convertirse en tradición.

Las tapas como control social en tiempos de los Reyes Católicos

La historia da un giro cuando aparece otra versión igual de reveladora. En el vídeo se plantea sin rodeos: «Otra versión habla de los Reyes Católicos con los problemas que había con los carreteros que salían de las tabernas demasiado cocidos».

La solución fue tan simple como efectiva. «Les obligaban a poner algo de tapa encima de la bebida y hasta que no se comían la tapa no podían beber». Este detalle transforma completamente el significado de la tapa: ya no es solo alimento, es una herramienta para moderar el consumo de alcohol.

Este detalle muestra cómo la tapa también tuvo una función práctica más allá de lo gastronómico. Y, sin pretenderlo, sentar las bases de una costumbre que ha llegado hasta hoy.

El origen literal de las tapas: tapar el vaso para sobrevivir

Frente a las teorías históricas, hay una explicación mucho más directa. En palabras del propio vídeo: «También está la versión más literal de todas, que la tapa sirve para tapar el vaso para que no entrara arena, suciedad, moscas».

En contextos donde la higiene era limitada, cubrir la bebida no era opcional, era necesario. «En otras épocas en las que la limpieza pues no era como hoy en día», añaden. Este origen práctico resulta, para muchos, el más lógico.

Lo interesante es cómo ese gesto funcional evolucionó. Lo que empezó como protección terminó generando una experiencia gastronómica.

El cambio definitivo llega con el paso del tiempo. Tal y como explican en el vídeo, «al principio por necesidad y ya después porque la gente lo pedía ya por puro placer».

En ciudades como León, esta transformación es especialmente visible. No se trata solo de comer, sino de vivir el bar de otra manera. «Las tapas de León son otro rollo», afirman evidenciando que aquí la tradición se mantiene más viva que nunca.

«Lo que empezó siendo un detalle acabó siendo una forma de entender el bar», explica. Y asegura que «en León esto es una forma de entender la vida».