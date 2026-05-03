Un musical para educar y evangelizar sobre la IA reúne mañana a más 800 alumnos en el Auditorio Ciudad de León

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El Auditorio Ciudad de León acogerá mañana, lunes 4 de mayo, dos representaciones del espectáculo ‘Jesús, el compañero perfecto’, un musical creado por Goyo Casado y Sergio Merino en el que participan más de 800 escolares de la capital y provincia en torno a la realidad de la Inteligencia Artificial.

Los alumnos integrarán el gran coro de cada uno de los pases tras un año de trabajo de un proyecto educativo, cultural y religioso en sus centros educativos para promover una propuesta donde, junto a actores y músicos profesionales, padres, profesores y escolares, ahondarán en el uso de esta herramienta tecnológica tan utilizada por los alumnos tanto en sus tareas de ocio como los propios proyectos dirigidos por los centros escolares.

Producciones Cantamor pondrá en escena una propuesta educativa a la par que artística planteada desde comienzos de curso como proyecto anual para un bueno uso de la IA desde una perspectiva educativa, musical y evangelizadora como el propio título propone.

Con un destacado componente educativo y religioso, el espectáculo traslada a participantes y escolares hasta 2050, año en el que vive la protagonista, Eva, quien recibe a su nuevo robot humanoide, diseñado para ser el acompañante ideal en su devenir cotidiano. Sin embargo, a través de la convivencia, descubrirá que la perfección técnica no puede sustituir la calidez del alma humana y que el corazón de las personas necesita algo más que no puede aportar el robot.

Fusionando humor, música y el mensaje humanista de Jesús, la obra escrita por Goyo Casado y Sergio Merino nace para conmover tanto a los escolares como a sus familias tras un trabajo realizado tanto en casa como en las aulas para recordar que el motor del mundo reside en lo que ningún algoritmo podrá jamás replicar: la capacidad de amar y conectar de forma real.