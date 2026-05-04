El hall transformado regresa a la ULE

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El grupo de trabajo del Hall Transformado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León presenta los días 5 y 6 de este mes la intervención artística ubicada en su vestíbulo durante un mes. El Albéitar acoge la presentación del proyecto el día 5 a las 19 h. y el 6 de mayo se inaugurará en el propio hall de la facultad a las 11h.

El equipo compuesto por alumnado, profesores, egresados e instituciones culturales seleccionó el pasado marzo «Hilando el Caos» de Cristina Hurtado entre los ocho candidatos. La propuesta se opone al clima contemporáneo de violencia, desigualdades y desequilibrios que ha generado una sociedad cada vez más polarizada y dividida y busca dar un mensaje positivo y de unión con la participación de cada visitante.

El dispositivo está compuesto por una red de cuerdas de cáñamo que cuelgan de la parte superior del hall y que terminan con una red de hilos de lana y algodón. La obra se configura como una representación de la sociedad en la que el campo de acción se encuentra en el piso inferior. En él, el usuario puede conectar, tejer y anudar los diferentes hilos y que así, poco a poco, se conforme una estructura. En palabras de la artista: «simboliza como la participación individual, cuando se une, puede reconfigurar las estructuras existentes y dar origen a una nueva conciencia global, como si de una nueva red neuronal o un nuevo cerebro se tratase». En definitiva, el proyecto es una llamada a la acción, un recordatorio de que cada hilo, cada contribución de los seres que habitamos este planeta es vital para tejer el futuro.

El espacio del hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León comparte características con el Ágora de la «polis» en la antigua Grecia, símbolo de espacio democrático, donde la jerarquía se difumina y todos tenemos la opción de tejer la obra, por lo que tanto simbólicamente como estructuralmente el proyecto cobra sentido.

La obra se sitúa en medio del vestíbulo sin imposibilitar los flujos y usos del espacio, pero sí modificándolo y permitiendo darle nuevos significados. La narrativa se despliega en dos capas interconectadas que producen un solo ente.