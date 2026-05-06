El legado escultórico que dejó Coomonte a León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte falleció el pasado 4 de diciembre de 2025, pero sus obras siguen presentes en la vida de los leoneses y de su trabajo aquí en la provincia de León cuya aportación ha sido significativa y que se puede encontrar y visitar en diversos puntos de la provincia. El artista descansa desde entonces en el Panteón de Ilustres del Cementerio Municipal de San Atilano.

Decenas de obras consagran una trayectoria escultórica que le permitió convertirse en Premio Castilla y León de las Artes en 2020 «en reconocimiento a su larga y fructífera trayectoria como escultor y a su vitalidad creativa plenamente enraizada en la naturaleza y la historia y su maestría en el uso de los materiales, sobre todo el hierro aplicado a la rejería, en una incesante búsqueda para darle forma y belleza». Unas obras cuya localización varía en gran medida, pudiéndose encontrar obras situadas en Madrid, en varios puntos de Zamora y, por supuesto, tamién en varios puntos de la provincia de León.

Mirador de PiedrashitasDL

En la provincia leonesa tiene varias obras conocidas de este escultor que, seguro que alguna vez han visitado, pero que es probable que desconozcan que han sido realizadas por este escultor. Dos de ellas, además, están ubicadas en los Picos de Europa. Se tratan del Mirador del Tombo y la otra el Mirador de Piedrashitas.

El Mirador del Tombo está emplazado a menos de 1km del pueblo de Cordiñanes, en la carretera que une Posada de Valdeón con Caín y se trata, quizás, de uno de los miradores de montaña más visitados en España, ya que permite disfrutar de una vista excepcional del Valle de Valdeón, del Macizo Central de Picos de Europa, de la zona de Pambuches en el Macizo Occidental y del pueblo de Cordiñanes. Fue inaugurado el 10 de agosto de 1964 y se trata de una creación realizada en homenaje a Delgado Úbeda.

Por otro lado, está el Mirador de Piedrashitas, que se ubica a apenas 15´andando del alto del Puerto de Panderruedas. En este mirador es un excelente lugar para observarse el Valle de Valdeón y el Macizo Central de Picos de Europa con la zona de Llambrión y Torre del Friero como referentes de las vistas. Fue creada en 1965 y colocada en 1970.

EL ESCULTOR ZAMORANO, JOSE LUIS COOMONTE ANTE UNA DE SUS OBRAS INSTALADA EN PLENO ORDOÑO IIM. Cuevas

Pero la obra de Coomonte no solo se puede ver en los Picos de Europa, sino que el propio escultor realizó obras que se pueden ver cada día como es el caso del conjunto escultórico de hierro fundido, que decora la portada del edificio consistorial de Ordoño II, el cual, hace apenas dos semanas, comenzó un proceso de intervención por parte del Ayuntamiento de León en lo que llamaron «una intervención artística en edificios institucionales». Esta obra data de 1975 y consta de una puerta y once frisos: seis que se sitúan en la avenida Ordoño II y otros cinco situados en la calle Alfonso V, todos ellos realizados con hierro forjado a mano.

Las obras de Coomonte se pueden encontrar por todo el territorio nacional, pero dejó dos en León conocidas y visitadas por todos

Un legado que llegó hasta la Semana Santa, donde se inauguró en 1956 una obra del escultor zamorano. Se le llamaba «Jesús Atado a la Columna», aunque también se le puede conocer como «Nuestro Señor Flagelado». Se inauguró en Santa Lucía (León), bajo el nombre de «La Flagelación del Señor», siendo procesionada por la Hermandad Pro-Semana Santa del Frente de Juventudes, hoy llamada Hermandad del Santísimo Cristo de la Victoria, que se había fundado un año antes.

Obra de Coomonte siendo intervenidaDL

Su obra desconocida

Como todo gran artista, al realizar tanta cantidad de obras, siempre hay algunas que pasan desapercibidas y acaban cayendo en el olivido. Eso también le ocurrió a Coomonte con una obra que realizó en el Bierzo. El conjunto interior de la iglesia de Jesús Redentor de Ponferrada. Es una iglesia humilde, de barrio, con puertas de hierro pintadas en blanco que pocos saben que alberga la obra más importante en el Bierzo de este escultor.

Sobre Coomonte

José Luis Alonso Coomonte nació en Benavente en 1932. Como escultor ha trabajado infinitud de materiales destacando su dominio del hierro forjado y el cristal. Formó parte del grupo denominado Gremio 62 que introdujo aires de renovación en el arte sacro español.

‘La Flagelación del Señor’DL

Posee obras por todo el territorio nacional, muchas veces ligada a la arquitectura (especialmente religiosa e institucional). Continuó trabajando siempre en su taller del pequeño pueblo de San Marcial (Zamora). En marzo de 2021 le fue concedido el Premio de las Artes de Castilla y León 2020. Falleció, tras una carrera larga y fructífera, el 4 de diciembre de 2025. Sus cenizas fueron depositadas en el Panteón de Ilustres del Cementerio Municipal de San Atilano en Zamora dejando un legado escultórico leonés.