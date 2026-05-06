'Hilando el Caos', una obra que cobra vida cada día

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El espacio del hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León se prepara para la llegada de Hilando el Caos, una obra en la que «todos tienen la opción de tejer la obra, por lo que tanto simbólicamente como estructuralmente el proyecto cobra sentido", comenta Cristina Hurtado, creadora de la idea que se estará expuesta desde el 6 de mayo hasta el próximo 17 de junio.

La obra se sitúa en medio del vestíbulo sin imposibilitar los flujos y usos del espacio, pero sí modificándolo y permitiendo darle nuevos significados. «Quiero que la gente tenga la creatividad de realizar manualidades con hilos de otros colores para que, cuando llegue el 17 de junio, la obra se haya completado de verdad», explica Hurtado.

El uso del material textil, concretamente hilos, es una decisión artística para introducir la idea de «marioneta». Los hilos representan una metáfora de nuestra realidad. «Siempre he creído que nos manejan y que no tenemos libertad, de ahí nace la idea de esta obra y del uso del hilo en concreto, ya que quiero que nos haga ver que somos marionetas en la actualidad dirigida por los de arriba».

Por otro lado, está el caos que se quiere representar, una idea que la artista define como «todos tenemos un caos dentro de nuestro cuerpo, un desorden que hace que quiera conseguir que la obra acabe siendo ese caos, ese desorden en el que además nadie te va a manejar ni a mandar por encima tuyo», agrega la artista granadina.

Esta obra, la autora no la siente solo como suya, sino que la ve como una obra compleja que la van a realizar durante este tiempo las personas que interactúen con ella, algo que, como ha comentado, es el fin que tiene la obra. La inauguración es el 6 de mayo a las 11.15 horas, donde se prevé que asista la rectora de la Universidad de León y donde comience a realizarse, de verdad, esta obra que es una «denuncia hacia las tecnologías que existen en el mundo actual».