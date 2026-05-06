Vuelve la Fiesta del Cine a León: fechas y salas donde disfrutar de películas a 3,50

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Una nueva edición de la Fiesta del Cine se celebrará en España entre el lunes 8 y el jueves 11 de junio, cuatro días en los que los espectadores podrán disfrutar de todas las películas en cartelera al precio especial de 3,50 euros por entrada, han informado este miércoles sus organizadores.

Mas de 320 cines volverán a participar en esta edición, cuyas entradas podrán comenzar a comprarse a partir del miércoles 3 de junio por internet, tanto en las webs de los cines como en las tradicionales venta de entradas, en la taquilla y en los quioscos situados en las entradas de los cines.

En la provincia de León, tres salas ofrecerán esta promoción: Cines Van Gogh y Odeón Multicines en la capital y Cines La Dehesa en Ponferrada.

Esta nueva edición de la Fiesta del Cine contará, un año más, con un anuncio realizado por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), esta vez creado por los alumnos del proyecto Ópera Prima y dirigido por Adrián Pachón como homenaje al género musical.

Con este evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), se busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores que disfrutan de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a las salas como un hábito social y cultural.