El escudo de los Saboya que atesora Astorga

Hay lugares que buscan tesoros, para descubrirse, reivindicarse... Y lugares que los tienen. Sutil diferencia, no tan importante pero ahí está. Como en el caso de Astorga, que sería un museo ciudad abierta al Noroeste, de más de dos mil años de historia, arte y protagonismo apabullante. A cada paso del tiempo, del más antiguo y el más reciente, romano o gaudiniano, por ejemplo, y entre medias, todo. Cuando los avatares políticos hacen que reine en España Amadeo I de Saboya, un periodo peculiar por breve, por representar la monarquía parlamentaria, por ser impulsada por Prim, asesinado a las primeras de cambio, la llegada de la I República arrasa hasta con los símbolos, que desaparecen de mástiles, estandartes y banderas. Resulta que de aquel 1873 que liquida su reinado, a día de hoy aparece en Astorga algo único: un escudo de los Saboya. El profesor Arsenio García Fuertes es el artífice que pone orden en este hallazgo que propicia el Ayuntamiento con José Luis Nieto a la cabeza, y también Luis Sorando Muzas, que fue el vexilólogo que ayudó a García Fuertes en en la investigación «y confirmó las intuiciones que yo tenía», asegura. La arqueta municipal, la arqueta de las tres llaves (una la guardaba el alcalde, otra el secretario municipal y otra el procurador del Común, esto es el diputado elegido por el pueblo llano) atesoraba desde 1873 el escudo real de Amadeo de Saboya. «Hasta hace unos meses se olvidó de donde procedía ese escudo», apunta García Fuertes.

Escudo Real de Amadeo I, Bandera Municipal de Astorga.DL

El hallazgo, debidamente presentado, puede ahora ser visto en el Ayuntamiento de Astorga. Y contado por Arsenio García Fuertes se convierte en una lección de Historia de las que demuestran que la Historia puede ser apasionante tan bien contada. Surge así un relato cronológico de esa España de ese tiempo que se materializa en el escudo que estaba cosido a la bandera municipal de Astorga. «Es curioso de por sí, pero más si se tiene en cuenta que la mayoría de símbolos de ese momento desaparecieron. El escudo se descosió y se quitó. No se destruyó ni se lo llevó nadie, que podría haber sido otra circunstancia a veces habitual en estos casos y sitios», relata. Añade igualmente el carácter «artesanal» de la factura del escudo además de ciertas imprecisiones que le llevan a interpretar que se debió de hacer con urgencia. «Lo curioso es que tiene restos de la bandera municipal, por eso lo pudimos deducir», comenta.

Casi dos siglos guardado en la arqueta de las tres llaves del despacho del alcalde, compartiendo espacio con el pendón de Clavijo es el resumen histórico desde ese 1873 a hoy. Por supuesto, con los Saboya como referencia. «Curioso, único, de los pocos escudos heráldicos de los Saboya que se conservan en España de esa época». El Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías también colabora, lo que no hace sino corroborar el inicio de este texto aludiendo que junto a la materia prima cultural de Astorga hay nombres propios (como el de Arsenio García Fuertes), instituciones (como el actual Ayuntamiento de Astorga) y asociaciones que se preocupan por velar por ese legado, en esta filosofía en la que el espíritu colectivo se impone al individualismo.

Ya enmarcado, el relato a perseguir es el siguiente: «Desde hace 153 años se custodió en el Ayuntamiento de Astorga, en su Cofre de las tres llaves, junto al antiguo Pendón de Clavijo, un escudo de tela de la Corona de León y Castilla, con las armas de la dinastía Saboya. El mismo debió de ser confeccionado en diciembre de 1870 o enero de 1871, a la llegada al trono de España de Amadeo I. Dicho escudo, bordado sobre seda y tafetán, fue elaborado en Astorga de manera artesanal y parece que de manera algo precipitada; en su composición aparecen cambiados de lugar los cuarteles de los leones y castillos (dando preeminencia al Reino de León sobre Castilla) y el escudo de los Saboya tiene un curioso error, pues los colores heráldicos están también cambiados, el fondo de escudo es blanquecino y la cruz es roja. Dicho Escudo Real debió estuvo cosido en la Bandera Municipal de Astorga, cuya tela es de color rojo. El rojo se asocia desde la época romana, heráldicamente, con valores como la fortaleza, el valor y la tradición. En aquellos años, la bandera Municipal de Astorga portaba por un lado el Escudo Municipal (la Hoja de Roble) y por el otro este Escudo Real. En febrero de 1873, con la llegada de la I República, el escudo fue descosido de la Bandera Municipal de la Ciudad, de la que conserva aún algunos restos de tela roja en su bordes. Al contrario que en muchos Ayuntamientos e Instituciones públicas de España, este escudo no fue destruido, sino que se conservó en el Arca de las tres Llaves hasta nuestros días como una muy valiosa excepción heráldica". Como un fin de una historia que seguro dará pie al comienzo de otra.