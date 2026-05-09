Llegan Los Inhumanos con 'Molan los 90'

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Palacio de Congresos de León se prepara para transformarse este sábado, 9 de mayo, en un santuario dedicado a la memoria sentimental y rítmica de finales del siglo XX. La gira Molan los 90, consolidada como un fenómeno social de calado intergeneracional, recala en la capital leonesa para ofrecer una reivindicación del patrimonio musical dance, pop y electrónica que definió a una época.

El evento no solo pretende ser un ejercicio de nostalgia, sino una experiencia de alta fidelidad sonora y visual que trasciende lo artístico para convertirse en un acontecimiento colectivo de primer orden bajo la premisa de que éramos felices sin saberlo.

La organización ha hecho público el cartel definitivo para esta cita, una alineación que reúne a auténticos iconos del género y que ha sufrido ajustes de última hora en su programación para garantizar la excelencia del espectáculo. Tal como el propio DJ Neil ha comunicado, debido a problemas de agenda y horario, no podrá participar en esta edición.

En su lugar, el festival refuerza su estructura con la energía de figuras fundamentales de la escena nacional como Paco Pil y Brisa Play, quienes además asumirán las labores de presentación, y la incorporación de Juanma Sound. Estos nombres se suman a un elenco de dimensiones internacionales encabezado por la fuerza rítmica de Snap! y la irreverencia festiva de Los Inhumanos.

El despliegue técnico incluirá un diseño audiovisual de vanguardia y efectos especiales de última generación para arropar himnos atemporales interpretados por referentes como Marian Dacal & Eva Martí, Locomía, Double Vision o Clublanders. La nómina de artistas se completa con las actuaciones de Ricky Vives, Alex Groove, David Zelmar, Drumshow, Jennifer Cach, Capi B2B Dudek y Xavi In Session, asegurando una continuidad rítmica que transportará al público a la estética dorada de los años noventa.

Con el objetivo de evitar confusiones, la dirección del festival ruega a los medios de comunicación que utilicen exclusivamente la imagen oficial adjunta, quedando anuladas las versiones anteriores del cartel.