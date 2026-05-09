Había una vez en León... La Pequeña Nave

La Pequeña Nave está de cumpleaños y está de fiesta. Y como su propia existencia ya es una acrobacia en estos tiempos que corren, ellos saltan y bailan y la celebración puede consistir en tantas cosas como plantarse en los años 80, tal vez la última década que acepta el calificativo de mágica.

Acrobacias de La Pequeña Nave.MARIO TETTAMANTI

La Pequeña Nave como es un viaje cultural hacia la diversión y las artes de siempre, con la estética, la destreza y la sensibilidad como hilo narrativo, logra todo lo que se propone buscando la complicidad, la admiración y el asombro de su público. Como ocurrirá este domingo a las 11.30 horas en el Frontón de la Universidad de León, con entrada libre hasta completar aforo y taquilla inversa.

Prosigue el viaje de La Pequeña Nave, que para celebrar este 2026 traslada a su público a los años 80 en un viaje espectacular, de celebración, a través de esta compañía única e intransferible leonesa que celebra 12 años, que son más que meritorios por ofrecer una opción artística fuera de lo común. La Pequeña Nave, escuela de circo de León, con la colaboración del Área de Actividades Culturales y el Servicio de Deportes de la Universidad de León, lo celebrará así este domingo día 10 de mayo en su 12º Día Mundial de La Pequeña Nave con un espectáculo de circo para todos los públicos. Se trata de la Muestra Fin de Curso 80'Era, que este año cuenta con 60 participantes desde los 9 hasta los 70 años, alumnas y alumnos de los diferentes talleres que ofrece La Pequeña Nave, y que llevarán a escena diversos números de telas aéreas, malabares, equilibrios, acrobacias… «y alguna sorpresa». La temática este año gira en torno a la estética y las músicas del los años 80, y la organización anima al público a acudir disfrazado «con sus mejores galas ochenteras».

Una divertida propuesta, con la apuntada sorpresa, para la mañana de este domingo 10 de mayo, a las 11.30 horas. Anuncian desde la organización que que Leónescirco Asociación, responsables del evento y de la propia escuela de circo, pondrá a disposición del público el método de «taquilla inversa», de forma que la capacidad económica no sea un obstáculo para disfrutar de la propuesta y que quien lo desee pueda colaborar, en la medida de sus posibilidades, con un donativo que permita sufragar los gastos de la Muestra y del proyecto en sí, que se basa casi en su totalidad en el trabajo voluntario de socios y simpatizantes.

La Pequeña Nave es un proyecto impulsado desde La Pequeña Victoria Cen a través de Leónescirco Asociación, y es el primer espacio de creación y formación circense de la provincia de León. Inaugurada en Marzo de 2014, navega desde entonces como foco cultural, espacio de creación escénica, de formación, de difusión de la danza y el circo contemporáneos, de generación de nuevos públicos, de empoderamiento cultural... La Pequeña Nave es un proyecto totalmente independiente autogestionado, basado en el trabajo voluntario.