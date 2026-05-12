Cada lugar da una pista de dónde hubo una ermita que por encanto atraía al pueblo. José Luis Puerto camina, mucho en verso, entre lo sacralizado y desacralizado, por un lado, y entre lo humanista y la vivencia por otro. Ya en El tiempo que nos teje o después en Ritual de la inocencia, o siempre. Hay que leer a Puerto. Nada de esto obliga a que muestre su erudición y curiosidad en otros temas como el que hoy ocupa en una cita más que interesante. Porque dentro del Ciclo de Conferencias Asunex (Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia) pronunciará una conferencia titulada Ermitas. Una cartografía de lo sagrado. Será este martes 12 de mayo en el Salón Gordón Ordás de El Albéitar a las 18.00 horas.

No obligado pero puede que haya una línea poética que le conduce a las ermitas porque explica José Luis Puerto que «llevo indagando mucho tiempo en el tema de las ermitas de León. Aproximadamente desde los años 80. Es un tema que me interesa mucho porque se construyen en un lugar que se sacraliza incluso antes del cristianismo», afirma. Y resulta que encuentra una provincia como la leonesa en la que se multiplican los puntos en los que se data que las hubo, que no quiere decir que se conserven. Pero sí que contribuyen a la explicación del carácter de los pueblos. «Sí, porque en ellas confluyen lo vivencial, lo tradicional. A veces, incluso con más significación que la primigenia. Por eso en ellas se dan vínculos y vivencias, desde lo colectivo a lo individual», afirma.

Esta presencia de las ermitas en la vida de los pueblos, más allá de lo espiritual, tiene su interés porque cumplen la función de ser ermitas de religión y romería. «Se parte de lo sagrado a lo profano. Pronto empiezan a haber actividades que no tienen nada que ver con lo religioso y sí con la romería», explica Puerto, quien también anuncia la próxima aparición de un libro de su autoría que versará sobre estas pequeñas iglesias rurales que dotaban de encanto y misterio las zonas en las que se construían. Incluso destaca José Luis Puerto a esos santeros que recorrían las casas con pequeños altares.

Puede que hubieran en León 1.300 ermitas que fueron desapareciendo. Se habla del siglo XVI como referencia. Y puede que en muchos casos se intentaran conservar sin éxito. O que se hicieran encima de las ruinas otras de reciente creación. Tal vez, quede el punto geográfico de donde existieron como un sentimiento religioso para muchos. A lo que sumar el propio carácter social. «Yo calculo que no llegarán a 500 las ermitas que se conserven», dejando entrever que no estaría de más la acción institucional.

«Recuperar la ermita de San Roque de Valporquero de Rueda podría ser una buena idea», dice, por lo que hay que presuponer que entre otras que también.

Y en lo específico resalta el experto que la advocación más numerosa de ermitas en León es San Roque. Donde está la de San Roque no está la de San Sebastián. Santos que se organizan.