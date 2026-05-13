'Miradas que suenan': dos mil niños de la Comunidad y la Oscyl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, junto a la directora general de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa, Isabel Tovar, participaron ayer en el estreno del espectáculo Miradas que suenan, en el Centro Cultural Miguel Delibes, que se podrá disfrutar los días 12, 14 y 15 de mayo, en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos, dirigido a centros escolares y familias, con dos pases diarios a las 12.30 horas y a las 18.00 horas.

Martínez señaló cómo «esta cantata participativa es toda una experiencia musical, que culmina el proceso educativo y artístico desarrollado durante todo el curso escolar y que se presenta como la última propuesta de la temporada 2025-2026 del ciclo «Escolares y en Familia» impulsado por la Junta de Castilla y León, que supone una experiencia musical, donde cada voz y cada instrumento cuenta en este espectáculo interactivo».

En el espectáculo, una soprano interpreta el papel de una investigadora que deberá resolver diversos enigmas con ayuda del público. «Miradas que suenan» contará con la participación de alrededor de 2.000 niños, durante las diferentes sesiones, que subirán al escenario para cantar una obra original creada para la ocasión que ha sido encargada para celebrar el decimoquinto aniversario del proyecto educativo «MiraDas», del área socioeducativa de la OSCyL y el Centro Cultural Miguel Delibes.

El equipo artístico reúne a un destacado grupo de profesionales de diferentes disciplinas, además de los músicos de la OSCyL y los alumnos de diferentes centros educativos de Castilla y León. Entre este amplio elenco destaca la participación de la directora Jhoanna Sierralta, el director de los coros escolares Ignacio Nieto, la soprano Paula Mendoza y la compositora Katrina Penman, creadora de la obra encargada. Cuenta con la dirección escénica y dramaturgia de Ana Gallego quien, además, colaboró con Marieta Monedero en la creación de la letra. Este evento es el resultado del trabajo de este curso escolar.