Gaudí Dim26 convertirá el entorno de Casa Botines en un espacio abierto para la música, el arte y la creación contemporánea

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí y Sonda presentan una programación especial por el Día Internacional de los Museos dentro del Año Gaudí 2026. León acogerá este sábado 16 de mayo una nueva edición de GAUDÍ DIM26 @laboral_kutxa, una propuesta cultural impulsada por el Museo Casa Botines Gaudí junto a Sonda con motivo del Día Internacional de los Museos y dentro de la programación especial del Año Gaudí 2026, que conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Durante toda la jornada, el entorno de Casa Botines, también conocido como Entorno Gaudí, se transformará en un espacio abierto a la música, el arte y la creación contemporánea, conectando patrimonio, escena local y nuevas formas de cultura urbana en pleno centro de León. La programación se desarrollará entre las 11:00 y las 23:00 horas e incluirá conciertos, sesiones musicales, talleres infantiles y creativos, mercadillo artístico, editoriales independientes, ilustración, diseño, tatuaje y diferentes intervenciones culturales repartidas por el entorno Gaudí.

Entre las propuestas participantes se encuentran proyectos musicales como La Rate Timide, Llevólu’l Sumiciu + Neurora, Eve and The Apple o El Cocinero Funky, además de espacios y colectivos locales como SONDA.art, Jardín de las Artes, León con Arte, La Cabaña Refugio Creativo, Cold Town Tattoo, Charlsgotthesauce o Prestoso Fest, que llegan desde Cangas del Narcea.

La jornada finalizará con una Closing Party en El Gran Café a partir de las 23:00 horas con Oldepipol, Fresh Ferry y T Le Funk Nest. Desde la organización destacan que GAUDÍ DIM26 @laboral_kutxa

“busca abrir el museo a nuevos lenguajes culturales y convertir el espacio público en un punto de encuentro entre patrimonio, juventud, música y creación contemporánea”. Además de la programación presencial, la organización ha publicado un cuaderno cultural en papel con toda la información, horarios y participantes del evento.