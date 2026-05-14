La Reina Letizia recibirá una obra de Ana Belén Frutos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reina Letizia recibirá una obra de la joven pintora abstracta Ana Belén Frutos Velasco, voluntaria de protección civil El Refugio, y prometedora artista que ya ha cosechado diversos éxitos en forma de exposiciones y premios.

Frutos Velasco, joven artista descendiente de la localidad leonesa de Cistierna, está considerada como una de las grandes promesas de la pintura abstracta contemporánea en Castilla y León, hará entrega en los próximos días de una de sus obras a Su Majestad la Reina Letizia.

Actualmente es voluntaria de protección civil el refugio en el valle de Valdetuejar.

Con un currículo marcado por numerosas exposiciones y creaciones que despiertan admiración y pasión entre críticos y amantes del arte, Ana Belén Frutos Velasco continúa consolidando una trayectoria artística brillante y en constante crecimiento.

talento premiado

El pasado año, la pintora fue distinguida con el galardón a Mejor Pintora Abstracta 2025 de Castilla y León, reconocimiento que puso en valor su talento, creatividad y capacidad para transmitir emociones a través de su obra.

Ana Belén es una apasionada de la pintura desde muy joven, Ana Belén ha decidido obsequiar a la Reina Letizia con una de sus piezas más representativas, gesto que simboliza su compromiso con el arte y la cultura leonesa.

En los próximos días, el Palacio de La Zarzuela lucirá el cuadro de la flamante artista, llevando así el talento leonés hasta la Casa Real.

La entrega de esta obra supone un importante reconocimiento para la trayectoria de Ana Belén Frutos Velasco y un nuevo impulso para su proyección dentro del panorama artístico nacional.