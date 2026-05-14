Carrizo celebra el teatro con los premios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado sábado, el XXIII Festival de Teatro Villa de Carrizo echó el cierre con el espectáculo de estilo juglaresco El premio, de la compañía malagueña Induo Teatro en un montaje creado especialmente para la ocasión y conducido magistralmente por el actor Chico García, con una larga trayectoria en teatro, conocido por series como El secreto de Puente Viejo o La promesa y nominado en tres categorías en los últimos Premios Lorca de Teatro por su último espectáculo teatral, Fake reality. El espectáculo sirvió para cerrar un festival que ha tenido una importante afluencia de público que ha disfrutado con la calidad de los montajes seleccionados a concurso.

La obra triunfadora de esta edición fue la compañía madrileña Teléfono Rojo Producciones que recibió 1200 € y menina por su montaje …Y pusieron esposas a las flores. El otro grupo triunfador fue Maru-Jasp, de Alcalá de Henares, por Entrepasos. Mejor actor fue para Rafael González, por Mamaaá. Mejor actriz, ex aequo para Teresa González y Natalia Hernández, de El cerco de Leningrado.