Los clubes de lectura se reúnen en Gordoncillo junto a Julio Llamazares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Por segundo año consecutivo, varios Clubes de Lectura celebrarán un encuentro en el Mihacale de Gordoncillo mañana día 16, en esta ocasión al amparo de Letras en la Panera, como una de las propuestas de las actividades programadas este año. A las 10.00 horas se reunirán allí unos dos centenares de miembros de una treintena de Clubes de Lectura, bajo la coordinación de la Asociación Cultural Los Oteros-La Vega y la Sección de Coordinación de Bibliotecas del Instituto Leonés de Cultura. Julio Llamazares asistirá como protagonista de tantas obras célebres. En la sesión de la mañana se presentarán dos ponencias principales: Letras que unen corazones. 21 años de literatura, gastronomía y amistad, a cargo de Guadalupe Iglesias, y El Club de Lectura Fácil de Valladolid, que presenta Soledad Carnicer Arribas.