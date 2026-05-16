RTVE carga contra Eurovisión por Gaza: "Es un concurso, los derechos humanos no lo son"

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

RTVE ha emitido un mensaje de protesta justo al inicio de la final de la 70ª edición del Eurovision Song Contest, en medio de una fuerte polémica por la participación de Israel en el certamen.

El mensaje difundido por la radiotelevisión pública en español e inglés fue claro: “Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina”. El gesto se produjo a las 21:00, la hora de inicio de la final, como acto simbólico.

Contexto de la decisión de RTVE

RTVE decidió retirarse del festival el pasado diciembre, algo inédito desde 1961, tras la negativa de la organización a excluir a Israel. España se sumó así a otros países que también abandonaron el certamen por el mismo motivo (Islandia, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda), aunque España destaca por pertenecer a los llamados “Big Five”, los países que más financian el festival y que suelen clasificarse directamente para la final.

Además de la retirada, este año la cadena pública española no ha retransmitido la final, aunque el concurso puede seguirse en España a través de YouTube y se mantiene la posibilidad de votación en formato “Resto del mundo”.

Un festival marcado por la tensión política

La edición ha estado condicionada por el debate sobre la participación de Israel en el contexto de la guerra en Gaza, que ha dejado decenas de miles de víctimas según autoridades locales. La situación ha reavivado comparaciones con 2022, cuando la European Broadcasting Union expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, decisión que no se ha repetido con Israel.

El director del festival, Martin Green, defendió que una invasión no implica automáticamente la exclusión del certamen, unas palabras que generaron críticas del presidente de RTVE. Posteriormente matizó que no hay planes de readmitir a Rusia ni conversaciones en ese sentido.

Reacciones políticas en España

El presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han respaldado la decisión de retirada, defendiendo que responde a “coherencia, responsabilidad y humanidad”.

La edición también ha estado acompañada de protestas dentro y fuera del recinto, con manifestaciones a favor y en contra de la participación de Israel. En algunas semifinales incluso se han producido interrupciones del público y expulsiones de activistas.

Además, la controversia se ha intensificado por el sistema de televoto, especialmente tras revelarse altos porcentajes de apoyo a Israel en la edición anterior, lo que ha llevado a la UER a introducir límites en los votos por dispositivo.