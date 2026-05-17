Más de 5 años: Del folio a la plataforma

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Yo siempre a veces se estrenó en Movistar el pasado 23 de abril, pero Marta Loza comenzó a trabajar en ella mucho tiempo atrás. «La idea surgió hace siete años. Yo acababa de separarme tras diez años viviendo en el extranjero y estaba atravesando una crisis vital, planteándome mi propia maternidad al final de la treintena», explica una de las creadoras de la serie. El día 24 de ese mismo mes Prime Video presentaba Cochinas, pero a Carlos del Hoyo pensó en ella por primera vez durante el confinamiento por la pandemia del Covid. «Para hacer el encierro más llevadero Pornhub anunció que abría las puertas de su web, es decir, que permitía que toda la gente que quisiera pudiera consumir porno en su plataforma de forma gratuita. Poco después publicó datos y en ellos se reflejaba un aumento exponencial del consumo de pornografía, y concretamente en el caso de las mujeres, se había duplicado. Ahí me di cuenta de que había una historia», comenta el guionista. Pol Rodríguez pensó en un gran largometraje para narrar lo que estaba sucediendo con el restaurante de su familia, Can Lluís, cuando un fondo buitre compró en 2021 el edificio en el que se ubicaba. Finalmente aquella idea se convirtió en una serie de seis capítulos, que llegará a HBO el próximo 22 de mayo. Esas series que consumimos tranquilamente desde casa, a veces de forma pausada y otras en modo atracón en una tarde, suelen esconder detrás procesos de creación, desarrollo y distribución largos, muy largos a veces. Con muchas esperas, personajes que entran y salen y giros de guion. Los proyectos crecen y menguan, pasan por diferentes mesas, duermen en cajones y resucitan. O no. Y quienes están detrás de ellos se enfrentan, dependiendo de cada etapa, a distintos estados de ánimo. «El trabajo previo que haces muchas veces no lo cobras. Y eso es lo más jodido. Por eso son tan necesarias las ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales son básicas para que las propuestas salgan adelante, porque si no muchas ideas se quedan por el camino, estoy segura», explica Irene Bohoyo, cocreadora de Cochinas.