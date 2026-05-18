Una labor de justicia para la reina Urraca I de León que fue «maltratada»

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

«Que sobre una de las más destacadas figuras del Medievo español cayera tan tupido manto de olvido tal vez no fuera casual. Urraca Alfónsez —hija de Alfonso VI de León— sube al trono siendo viuda de Raimundo de Borgoña y madre del futuro Alfonso VIl el Emperador. Y, por primera vez, una mujer ejercerá sola el gobierno de un reino cristiano». Esta es la carta de presentación de Historia de la Reina Urraca, el nuevo libro del historiador Ricardo Chao, editado por la Editorial Rimpego, que se presenta hoy, a partir de las 20 horas, en la Feria del Libro de León, con la presencia del escritor y el editor, Joaquín Alegre.

La propia sinopsis de la obra refleja también que, ante el gobierno en solitario de Urraca I, «los notables ven una oportunidad para maquinar a gusto y le imponen el matrimonio con Alfonso I de Aragón». Sin embargo, advierte que «no contaban con su independencia, tenacidad, astucia y valentía», ya que «se mantuvo firme incluso mandando los ejércitos contra su exmarido, apodado el Batallador». «Heridos en su supremacismo, no le ahorrarán crítica alguna hasta dejar para las crónicas una perversa caricatura», reconoce la publicación, que busca «restaurar un poco el retrato de la reina».

El libro comenzó a fraguarse hace un año, cuando Joaquín Alegre, de la Editorial Rimpego, le propuso a Ricardo Chao escribir sobre Urraca I con motivo de la celebración este año del noveno centenario de su muerte. «Como es una de mis reinas favoritas no pude decirle que no, así que me puse a investigar y a documentarme», recuerda el escritor. Unos meses después de esa conversación, Chao ya tenía listo el borrador de la publicación, para cuya elaboración, «como buen medievalista», utilizó «documentos y crónicas originales», ante lo que «el mayor esfuerzo» supuso «indagar en la línea materna de Urraca, Costanza de Borgoña», que «estaba directamente emparentada con los reyes de Francia», para lo que tuvo que «rastrear las crónicas y documentos franceses para ver qué contaban de su familia».

El historiador también trabajó con documentos con los que reconoce estar «más familiarizado», como son los de la Catedral de León, la Colegiata de San Isidoro o los del Archivo Histórico Nacional, en los que «el esfuerzo principal» se sitúo en «cotejar las dos crónicas existentes coetáneas a Urraca», como son la historia compostelana y la primera crónica anónima de Sahagún, que «dan un montón de detalles sobre los primeros años del reinado, pero no dan casi cronología, ni en qué momento de cada año ocurren las cosas». Esta situación le obligó a «comparar las dos y cotejarlas con documentos» y dio como resultado, además, una cronología del matrimonio con Alfonso I, el Batallador, que aborda «sus encuentros, desencuentros o separaciones».