Netflix toma el casco histórico de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Netflix ya ha llegado. La plataforma de contenido audiovisual ha aterrizado con todo en el casco histórico de León. Un despliegue de alrededor de 20 camiones se han dejado ver desde las 07.00 horas de la mañana. El rodaje de El Peregrino tenía previsto comenzar sobre esta misma hora, pero se ha retrasado un poco el comienzo. Por el momento, sobre las 08.00 horas no ha aparecido ningún autobús con los más de 100 figurantes ni los actores y actrices que estarán presentes rodando la serie adaptada del libro de Paulo Coelho.

Cerca de las 09.00 horas han comenzado a llegar todos los trabajadores (productores, guionistas, personal de mantenimiento de equipos eléctricos). Todos ellos han empezado, de forma veloz, a preparar todo lo necesario para que el rodaje comience en cuanto lleguen los actores, actrices y figurantes. Se prevé que el rodaje dure todo el día.

La Plaza del Grano ha vuelto a los años 80. Desde coches antiguos, el famoso kiosco, las cabinas de teléfono, los tendedores que cuelgan en el exterior de las casas hasta los detalles más pequeños como los carteles de la época o la famosa peseta, que ha vuelto a estar presente.

Un despliegue a lo grande que Netflix ha hecho para que León vuelva a los años 80, aunque solo sea por un día.

La Plaza Don Gutierre también ha sido invadida por Netflix. Se han colocado varias carpas pequeñas que serán utilizadas para el catering y otros usos que la plataforma le quiera dar.