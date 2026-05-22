Netflix mandó a León a los años 80

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Y al final pasó. León volvió, aunque solo por un día, a los años 80. Y vaya como lo hizo, con un despliegue de más de 20 camiones, 200 personas (entre figurantes, actores, actrices y personal de producción) y ocupando dos plazas en pleno casco histórico de León. Este juves 21 de mayo será recordado por el día en el que Netflix con la serie El Peregrino desenbarcó con todo en la capital leonesa.

El martes por la mañana, algunos operarios comenzaron a montar el kiosco en el centro de la Plaza del Grano. Ya sería el miércoles cuando decenas de personas aparecieron en escena, modificando el espacio para que pareciera que estuviera en los años 80. Un trabajo que, desde luego, consiguieron en gran medida, ya que se cuidó todo detalle posible. Ya el jueves, al punto de la mañana, los equipos finalizaron los trabajos de montaje. Más de una veintena de camiones y varios coches llegaron desde las 06.00 horas a las calles Cascalería y Fernández Cadórniga. En ese momento comenzaron a montar los equipos técnicos y a comprobar que todo estaba en orden dado que, el inicio de las diversas grabaciones, empezó alrededor de las 10.00 horas. La Plaza Don Gutierre también fue invadida por Netflix en la mañana cuyo espacio fue utilizado para montar las carpas de la zona de descanso y del catering.

La grabación ha suscitado que muchos viandantes se acercaran hasta las inmediaciones de la plaza para intentar visualizar a algunos de los protagonistas, pero ha sido una tarea complicada, debido al fuerte dispositivo de seguridad que ha permitido que el rodaje fuera sobre ruedas. Los protagonistas, Johnny Massaro y Rodrigo Santoro sí que han podido ser captados en cámara en algún momento breve mientras realizaba alguna escena. Se prevé que en unos meses salga esta serie y León sea uno de los lugares principales de la misma. Dicho rodaje se ha grabado con total normalidad sin tener ningún problema fuera de lo habitual.

'El Peregrino'

El Peregrino es una adaptación de la novela homónima de Paulo Coelho, uno de los autores más leídos en el mundo, con más de 320 millones de libros vendidos hasta el momento. Entre los actores protagonistas se encuentran Johnny Massaro y Rodrigo Santoro. Otros actores destacados, de carácter europeo son Manuel Manquilla, Albert Pla, Gonçalo Diniz y Elisabeth Bonjour. Lara Tremouroux, Julia Konrad, Silvio Guindane, Fabiana Gugli, Emílio de Melo, Thelmo Fernandes, Isabel Guéron y Roberto Birindelli completan el reparto. El Peregrino está dirigida por Vicente Amorim, quien también figura como coguionista de la misma. La película está producida por Caio Gullane, Fabiano Gullane y Miguel Ángel Faura.

La historia sigue a Paulo en una peregrinación por las montañas, los bosques y los campos del Camino de Santiago de Compostela. Guiado por el enigmático Petrus, se enfrenta a una serie de pruebas que transforman su búsqueda del autoconocimiento en una aventura de encuentros misteriosos y fuerzas invisibles, un viaje que pone a prueba los límites físicos y espirituales de ambos hombres. La narrativa combina el espíritu de una película de carretera con el lenguaje mágico que caracteriza a la obra del escritor brasileño Paulo Coelho.

Más de 200 personas entre actores, actrices, figurantes y personal de la plataforma se congregaron en el casco histórico de León