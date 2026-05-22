Un gran cartel torero para tres nombres estelares

En donde el añorado Felipe Zapico mostraba su maestría torera cualquier mañana leonesa, esto es, Camarote Madrid, para más señas lugar taurino por antonomasia con Javier Gómez a la cabeza, ayer se presentó el cartel de la Feria de San Juan y San Pedro de este año, que tendrá la presencia de tres toreros de lo alto del escalafón: unos Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Alejandro Talavante que cada uno en su estilo definen la tauromaquia actual y su sentir como arte que sobrevive en tiempos tan antiestéticos.

Si los nombres son de primera, el cartel resulta un tributo doble a la torería antigua y al citado Morante de la Puebla, practicando una de las variedades perdidas de la suerte de banderillas, en donde aparece sentado en una silla en una imagen pintoresca.

El acto celebrado ayer contó con la presencia de Olga Matilla, directora general de Funtausa, y Pablo Alonso, director de marketing de la citada empresa como organizadores del gran evento taurino, que presentaron el cartel y mostraron su implicación con una jornada que debería ser histórica para la afición leonesa y quienes se acerquen desde otros lugares a presenciar el arte de tres de los grandes nombres actuales en los toros. Entre los asistentes, autoridades en la materia como Gustavo Postigo, propietario de la plaza de toros de León, reforzaron con su presencia el que León se siga manteniendo aunque sea por un día entre los acontecimientos taurinos del año en España.

Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Alejandro Talavante lidiarán toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez. Y será una oportunidad única de calibrar el estado de forma de tres toreros que encaran las ferias de verano con las expectativas en todo lo alto tanto para la afición como para ellos mismos. La venta online ya está activada y el lunes 8 de junio se abrirán las taquillas, tal y como indicó Pablo Alonso. Por su parte, Olga Matilla destacó el esfuerzo por «adaptarnos a muchas cosas. Como mover público joven, afición y tener un cartel impecable», afirmó.