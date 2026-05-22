Rodrigo Cuevas: «Siempre nos quedará Rodiezmo»

Rodrigo Cuevas, que también será pregonero de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León, actúa el 14 de junio en uno de los conciertos más esperados del año.dL

Rodrigo Cuevas le pone arte al soso (no peyorativo) norte. Norte asturiano, y no digamos leonés, que sería especialidad. Pero este asturiano, genio duende en una aldea, es de talento expansivo. Por eso comenzó a formarse en Asturias, recalar en Cataluña, ir a Galicia, viajar por el mundo para volver a tierras asturianas donde inventa un antibunker con estrellas en el cielo y sin puertas. Entre medias, algo de León. Porque se le pregunta: con tanto lugar vivido y recorrido, siempre nos quedará León, ¿no? «Por supuesto. Y Rodiezmo. Siempre». Rodiezmo, que no es un territorio mítico aunque a uno que sale mucho estos días en la tele se lo empiece a parecer, fue para Cuevas lugar para la libertad y lección de tolerancia frente a la incomprensión de lugares urbanos supuestamente más avanzados.

Rodrigo Cuevas es ahora pregonero de las Fiestas de San Juan y San Pedro y uno de los grandes atractivos del directo en el mes de junio. Un concierto que pone a León en el mapa. Cuevas llegará el 14 de junio al Palacio de Exposiciones en un concierto enmarcado en su gira La belleza. Buen plan: en lugar de ir a la bronca, quedarse en lo bello de la vida.

La expectación en torno a Rodrigo Cuevas siempre es máxima. Un in crescendo en función de sus propuestas musicales. «El listón está alto y hay que mantenerlo. Y al público hay que darle más si es posible. Y sorprenderlo», asegura.

Lo que traerá Cuevas a León sintoniza con belleza porque asegura que la que esconde la cultura de un pueblo está en su folclore. «La tradición es una vía de expresión común a todos los seres humanos. El folclore es un ser vivo que se extiende por toda la faz de la tierra, como un micelio, no entiende de barreras físicas ni políticas», afirma.

En este nuevo proyecto el asturiano propone que la belleza sea poética y humana. Por eso se ha rodeado de colaboraciones de gran potencia artística, como Ana Belén, Massiel o Zahara. «Así he podido trabajar con gente a la que admiro», sostiene Cuevas, que demuestra entonces que ese no dar puntada sin hilo es una virtud que practica desde el planteamiento inicial hasta esa siempre espectacular irrupción en el escenario con la que seduce desde el primer segundo de la actuación. Y, ojo, que afirma que esta gira tiene las señas de identidad de Rodrigo Cuevas pero hay más que un guiño al pop.

Cuenta Rodrigo Cuevas que para llegar a La belleza, cosa que la audiencia agradece, tuvo que aislarse de radios, periódicos, noticias y demás. Y que ahí, desde esa limpieza mental, elaboró todo este trabajo.

Sí, las expectativas de Manual de belleza están en todo lo alto y León tendrá la oportunidad de presenciar uno de los primeros conciertos de la gira.

Manual de cortejo, Manual de romería, Manual de belleza. De 2019 a 2026 estas han sido credenciales de éxito en forma de discos. El tiempo pasa pero la inspiración no se espanta en Rodrigo Cuevas. La de ese asturiano que asegura que «la verdadera revelación se produjo cuando fui a vivir a una pequeña aldea del interior de Galicia donde entré en contacto con la música tradicional más pura gracias a mis vecinas pandereteiras». Ahí, donde encontró la magia entre musas, meigas y duendes.