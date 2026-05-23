El talento de Diego Gutiérrez, en el Mihacale

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tradición poética leonesa tiene una dimensión de notable importancia en el contexto de la lengua española. Hay nombres cuya sola referencia sirve para la constatación, con voces desiguales en planteamientos y tendencias, lo que da entrada a la diversidad y, como consecuencia, a la satisfacción lectora de gustos diferentes.

La suerte es que muchos de estos textos de diversos autores han encontrado la voz de músicos y cantautores que, al tiempo que los difunden, añaden al espectador el gozo de la música y la voz que la acompaña. Tal es el caso de Diego Gutiérrez, que este sábado, día 23, estará en el MIHACALE de Gordoncillo, a las 19»30, dentro del programa de Letras en la Panera.

Nacido en León en 1978, Diego es guitarrista, cantante, productor, educador y compositor con una amplia trayectoria vinculada a la música tradicional y de autor. Cofundador del dúo Tarna, con el que publicó Si esperaran las liebres (2010) y El hombre que tenía una vaca (2014). Ha recibido premios como el Festival Folk Internacional Cuartu los Valles (2011), Burgos Raíz y Evolución (2015) y el Premio MT del Reino de León (2018). Ha formado parte de grupos como Pandetrave o RuN, y ha compuesto bandas sonoras para producciones como Perdición (2019), El Migajón (2021) o Ser y sentir de los agarres (2022). En la actualidad, presenta junto a Antonio Manilla Lírica, cantares de poemas así como sus propuestas solistas «Folk Leonés de Autor», basada en músicas de tradición oral o su «Poemas para guitarra y voz», donde musicaliza poemas de autores como Antonio Machado, Xuan Bello, Julio Llamazares, o Leopoldo Panero entre otros. Lírica, cantares de poemas es un espectáculo poético-musical en el que el músico Diego Gutiérrez y el poeta Antonio Manilla unen sus fuerzas con la intención de transmitir en un formato nuevo versos de los escritores leoneses: una memoria del cantar de los juglares ordinarios, aquellos que llevaban al pueblo los verso.