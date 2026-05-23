CONCIERTO
El talento de Diego Gutiérrez, en el Mihacale
Letras en la Panera acoge la actuación de este exponente destacado del folk leonés, guitarrista, cantante, productor, educador y compositor
La tradición poética leonesa tiene una dimensión de notable importancia en el contexto de la lengua española. Hay nombres cuya sola referencia sirve para la constatación, con voces desiguales en planteamientos y tendencias, lo que da entrada a la diversidad y, como consecuencia, a la satisfacción lectora de gustos diferentes.
La suerte es que muchos de estos textos de diversos autores han encontrado la voz de músicos y cantautores que, al tiempo que los difunden, añaden al espectador el gozo de la música y la voz que la acompaña. Tal es el caso de Diego Gutiérrez, que este sábado, día 23, estará en el MIHACALE de Gordoncillo, a las 19»30, dentro del programa de Letras en la Panera.
Nacido en León en 1978, Diego es guitarrista, cantante, productor, educador y compositor con una amplia trayectoria vinculada a la música tradicional y de autor. Cofundador del dúo Tarna, con el que publicó Si esperaran las liebres (2010) y El hombre que tenía una vaca (2014). Ha recibido premios como el Festival Folk Internacional Cuartu los Valles (2011), Burgos Raíz y Evolución (2015) y el Premio MT del Reino de León (2018). Ha formado parte de grupos como Pandetrave o RuN, y ha compuesto bandas sonoras para producciones como Perdición (2019), El Migajón (2021) o Ser y sentir de los agarres (2022). En la actualidad, presenta junto a Antonio Manilla Lírica, cantares de poemas así como sus propuestas solistas «Folk Leonés de Autor», basada en músicas de tradición oral o su «Poemas para guitarra y voz», donde musicaliza poemas de autores como Antonio Machado, Xuan Bello, Julio Llamazares, o Leopoldo Panero entre otros. Lírica, cantares de poemas es un espectáculo poético-musical en el que el músico Diego Gutiérrez y el poeta Antonio Manilla unen sus fuerzas con la intención de transmitir en un formato nuevo versos de los escritores leoneses: una memoria del cantar de los juglares ordinarios, aquellos que llevaban al pueblo los verso.