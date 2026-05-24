El rock de los 90 a examen en la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las instalaciones de la Radio Universitaria de la Universidad de León (ULE), en el campus de Vegazana, y las de «Rockschooleon-Escuela de Música», en la Plaza de las Eras nº 20 de de Villaquilambre, acogerán a partir del viernes 22 de mayo un curso titulado Los 90, el Rock y Radiohead, del riff a la atmósfera sonora, de 36 horas de duración (24 presenciales y 12 de trabajo personal de cada alumno), abierto a la participación de cualquier persona interesada en la temática que centrará el interés de las sesiones.

Se trata de una iniciativa que pretende analizar la evolución de la música rock y alternativa en la década de los 90, con el objetivo de comprender el paso del formato analógico al multimedia en la producción y consumo musical, al tiempo que se estudiará el fenómeno artístico, estético y tecnológico de Radiohead, y se profundizará en el lenguaje musical característico del rock alternativo de los 90.

Los participantes van a tener ocasión de trabajar elementos de armonía, composición y creación de canciones, al tiempo que se fomentará la interpretación en directo y la improvisación colectiva, para acercar la música contemporánea al alumnado desde una perspectiva interdisciplinar.

La presentación tuvo lugar este viernes 22 de mayo a partir de las 15.00 horas en la Radio Universitaria de la ULE, seguida por una ponencia de Mario Delgado, titulada La música de los 90: una década que cambió el sonido: Grunge, britpop, rock alternativo y electrónica.

A continuación, un coloquio sobre De Nirvana a Radiohead: evolución del discurso sonoro y emocional, dirigido por David Malaidea.

Javier Calequi, con Del analógico al multimedia. El caso Radiohead: Tecnología de grabación en los 90, y el estudio como instrumento, es otro nombre protagonista de esta iniciativa.

El programa, que se prolongará hasta el 11 de junio, complementará las ponencias con sesiones prácticas en la Rockschooleon, sede de la Escuela de Música de Villaquilambre.

El precio de la matrícula se ha fijado en 80 euros, cantidad que se reduce a 40 para los alumnos de la Rockschooleon y la ULE.