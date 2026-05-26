Según el color del cristal con que se fotografía

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha fallado una nueva edición de Expositivos, se trata de la sexta edición de este certamen de nueva creación fotográfica que recibió cerca de un centenar de proyectos realizados por fotógrafos de todo el territorio nacional. Los seleccionados en la convocatoria del VI Certamen de Nueva Creación Fotográfica «Expositivos 26» son: «Broad Channel: más allá del agua» de Paula Guardián; «No soy un robot (creo)» de Pilar García; «Crisálidas, tras el cristal» de Esperanza Merino y «La presencia de lo incierto» de Fernando Rodríguez Un jurado integrado por Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía 2009; Juan Manuel Castro Prieto, Premio Nacional de Fotografía 2015; Gemma Rodríguez Berasategui, responsable de Arte y Exposiciones del Ayuntamiento de León; Ana Valiño, fotógrafa, galardona en Expositivos 21; y Pablo Martínez, galerista; evaluó todas las propuestas presentadas a la convocatoria atendiendo a la solidez plástica y conceptual de los mismos, otorgó cuatro grandes premios. A nivel nacional, los dos proyectos que han sido seleccionados en Expositivos 26 han sido: «Broad Channel: más allá del agua», de Paula Guardián (Zamora, 1999) y «No soy un robot (creo)», de Pilar García (Madrid, 1976). «Broad Channel: más allá del agua» es un proyecto que explora la vida cotidiana de una comunidad en Nueva York atravesada por la amenaza constante del aumento del nivel del mar. Por su parte «No soy un robot (creo)» analiza la construcción de la identidad. Está inspirado en la psicología social y las neuronas espejo. Por su parte, los dos proyectos seleccionados en la categoría leonesa han sido: «Crisálidas, tras el cristal», de Esperanza Merino (León, 1963) y «La presencia de lo incierto», de Fernando Rodríguez (León, 1976). «Crisálidas, tras el cristal» es un trabajo que cuestiona los moldes tradicionales de representación del cuerpo femenino, partiendo de la obra de Miguel Ángel el Esclavo moribundo mientras que «La presencia de lo incierto» explora el concepto de ambigüedad a través de la representación de lo inanimado.

'No soy un robot (creo)', de Pilar García.PILAR GARCÍA



'Broad Channel: más allá del agua’. de Paula GuardiánPAULA GUARDIÁN

‘Crisálidas, tras el cristal’, de Esperanza Merino.ESPERANZA MERINO

En cuanto a la dotación del certamen, durante los próximos meses cada artista premiado/a abordará la edición, la producción y la exposición final de su proyecto junto a profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía y de las artes visuales, conformando con los resultados obtenidos la VI Muestra de Fotografía Contemporánea Expositivos 26, que tendrá lugar en el Palacín de León. Con esta nueva edición, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la organización cultural León es Photo reafirman su compromiso por el apoyo a la creación y la difusión artística: impulsando una iniciativa que enriquece el entramado cultural de la ciudad y expande los horizontes de la fotografía contemporánea en España, brindando a los creadores todas las herramientas necesarias para que sus proyectos se materialicen y lleguen al público.

Expositivos 26 culminará con la exposición de los cuatro proyectos premiados en el Palacín de León, antigua azucarera rehabilitada por el arquitecto francés Dominique Perrault, que consta de tres salas con más de 1.200 m² útiles. En este sentido, atendiendo a las características particulares de cada proyecto, el curador de la muestra será quien determine tanto la distribución de las salas como el número de obras y tamaños a exponer.

A la conclusión de Expositivos 26 se procederá al correcto embalaje y a la protección de las obras producidas con motivo de la dotación, que serán concedidas a cada uno/a de sus respectivos/as autores/as en la dirección de León que se les facilitará. No se abonará en ningún caso el gasto que pueda derivar del transporte o del envío de las obras producidas; debiendo ser asumido por el/la propio/a artista interesado/a.