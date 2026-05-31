Gordoncillo premia a Juan Carlos Mestre

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Gordoncillo volvió a convertirse este sábado en uno de los principales focos culturales de la provincia de León con la entrega de la Semilla de Oro 2026 a Juan Carlos Mestre. El reconocimiento, promovido por el Ayuntamiento de la localidad y el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, distinguió la extensa trayectoria de uno de los creadores más relevantes del panorama cultural español, cuya obra ha trascendido los límites de la poesía para abarcar múltiples disciplinas artísticas.

El acto se celebró en las instalaciones del Mihacale y reunió a representantes institucionales, vecinos, amigos y seguidores de la obra de Mestre, en una jornada marcada por el reconocimiento a una figura que ha hecho de la creatividad, la libertad artística y el compromiso con la cultura algunas de las señas de identidad de su carrera.

Nacido en Villafranca del Bierzo, Juan Carlos Mestre es considerado una de las voces más destacadas de la poesía española contemporánea. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una intensa labor literaria que le ha valido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de las letras españolas, pero su actividad creadora ha ido mucho más allá de la escritura. Pintor, grabador, escultor, performer y divulgador cultural, Mestre ha construido una obra artística singular que combina palabra e imagen y que le ha convertido en una referencia para varias generaciones de creadores.

Precisamente esa dimensión poliédrica fue uno de los aspectos más destacados durante el homenaje celebrado en Gordoncillo. La organización quiso poner en valor no solo al poeta reconocido dentro y fuera de España, sino también al artista capaz de transitar por diferentes lenguajes creativos manteniendo una voz propia y reconocible.

La Semilla de Oro es una distinción que, edición tras edición, busca reconocer a personas cuya labor ha contribuido de forma significativa al enriquecimiento cultural, social o humano del territorio. El galardón se ha consolidado como una de las citas culturales más relevantes de la comarca y refleja la apuesta de Gordoncillo por la promoción de la cultura como herramienta de desarrollo y cohesión social.