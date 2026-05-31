San Isidoro recrea Las Cortes de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La ciudad de León revivió este sábado uno de los episodios más relevantes de su historia con la representación teatralizada de las Cortes de 1188 en el claustro de la histórica Basílica de San Isidoro. Decenas de actores y cerca de un centenar de figurantes participaron en la puesta en escena de Al Alba del Parlamentarismo, un espectáculo que trasladó a cientos de asistentes a los orígenes de la considerada primera asamblea parlamentaria europea con representación ciudadana.

La recreación, organizada por la Asociación Cultural El Trovador Leonés, comenzó tras un desfile histórico que recorrió algunas de las principales calles del casco antiguo. La comitiva partió del Palacio de los Guzmanes y avanzó hasta la plaza de Santo Martino, donde se rindió homenaje a la figura del rey Alfonso IX de León, antes de acceder al claustro de San Isidoro para el inicio de la representación.

Durante aproximadamente una hora, los participantes recrearon los acontecimientos que rodearon la convocatoria de las Cortes leonesas de 1188, celebradas en el mismo enclave hace más de ocho siglos. El montaje estuvo basado en los conocidos como Decreta de León, documentos que recogieron acuerdos pioneros en materia de representación y limitación del poder real, considerados por numerosos historiadores como un antecedente fundamental del parlamentarismo moderno.

El espectáculo volvió a poner en valor el reconocimiento internacional de León como «Cuna del Parlamentarismo", una distinción respaldada por la inclusión de los Decreta en el registro Memoria del Mundo de la Unesco desde 2013. La representación congregó a numerosos vecinos y visitantes, consolidándose un año más como una de las citas culturales más destacadas de la primavera leonesa. Esto en medio de la polémica que está surgiendo sobre las verdaderas cortes, donde León continúa siendo la única respaldada hasta la fecha.

La recreación histórica, que se celebra de forma periódica desde hace más de una década, reafirmó el vínculo entre la ciudad y uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia política europea, devolviendo por una noche al claustro de San Isidoro el ambiente de aquella asamblea que marcó el devenir institucional del continente.