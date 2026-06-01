Los 'primos leoneses' de Bad Bunny: "Sabíamos que nos iba a sacar"

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La noche del pasado domingo se convirtió en una jornada inolvidable para Marco Fernández y Diego Casado, dos primos leoneses de 17 y 19 años que vivieron una experiencia reservada para muy pocos: terminar el concierto de Bad Bunny disfrutando de la velada en 'La Casita'. La odisea comenzó mucho antes, cuando consiguieron hacerse con sus entradas en pre-venta apenas un día después de salir a la luz. Equipados con sillas de camping y armados de paciencia para aguantar la larga espera desde la madrugada, lograron asegurarse una posición privilegiada en la valla lateral de la pista.

El éxito no fue fruto de la casualidad, sino de una cuidada estrategia. Ambos jóvenes acudieron al evento luciendo un estilismo idéntico al que el propio Benito utilizó en el último concierto de su gira por América, caracterizado por sombreros de paja y gafas de sol. Con la convicción de que su esfuerzo sería recompensado, aguardaron el momento preciso. Según relatan los protagonistas, nada más comenzar el show, el artista los fichó y les dedicó una sonrisa, pero fue su actitud tranquila frente a la euforia desmedida del resto del público lo que terminó de convencer al cantante.

Durante un parón entre canciones, mientras Bad Bunny saludaba a los asistentes, el artista se dirigió directamente a ellos. Entre el alboroto general, los leoneses mantuvieron la calma, tratándole con naturalidad, casi como a un colega, lo que provocó que el cantante exclamara un "cabrón, qué duro" al ver sus outfits. Inmediatamente, los guardaespaldas los elevaron por encima de la multitud y los condujeron directamente hasta el escenario, donde el propio Benito les pidió que mantuvieran la tranquilidad, antes de proceder a realizar el famoso 'ACHO PR' junto a él.

El resto de la noche transcurrió dentro de 'La Casita', un espacio que definen como una vivienda real en pleno escenario, rodeada de celebridades. Aunque las medidas de seguridad les obligaron a guardar sus teléfonos móviles en bolsas selladas para evitar grabaciones, la experiencia fue inmersiva. Pasear por allí permitía cruzarse con rostros conocidos, mientras compartían momentos de cercanía con el cantante, a quien describen como una persona sumamente simpática y cercana. Aunque no conservan imágenes de su estancia en el exclusivo recinto, los primos regresan a León con una vivencia única y la promesa de repetir la experiencia en el futuro.