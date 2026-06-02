'Estar en Babia', un programa para crear

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Estar en Babia, la experiencia de verano impulsada por Prodigioso Volcán, vuelve del 2 al 5 de julio a la comarca leonesa de Babia con una propuesta inspiradora y relajante a través de la escritura, la creatividad, la literatura y la narrativa. Durante cuatro días, las personas participantes podrán disfrutar de un entorno único en las montañas de León para detenerse, pensar, escribir y reconectar con su creatividad. La edición de 2026 invita a vivir una pausa en el camino: unos días para aprender sin prisas, compartir conversaciones, pasear y dejarse inspirar por un lugar de leyenda. La experiencia contará este año con las autoras Rosa Montero y Marta Pérez-Carbonell como ponentes de lujo de las jornadas dedicadas a la escritura.