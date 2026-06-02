Teatro y música en directo en El Albéitar

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León (Emmudade) volverá a subir esta semana al escenario del Teatro El Albéitar con dos propuestas culturales abiertas al público que mostrarán el trabajo desarrollado por su alumnado durante el curso. Teatro y música protagonizarán una programación que se desarrollará los días 2 y 3 de junio y que contará con entrada gratuita hasta completar aforo. La primera cita tendrá lugar el martes 2 de junio, a las 20.30 horas, con la representación de la obra Contra el Progreso, a cargo del Laboratorio de Teatro de la Emmudade y bajo la dirección de Rosario Granell. La propuesta escénica reúne tres piezas contemporáneas que invitan a la reflexión sobre la sociedad actual, abordando cuestiones relacionadas con la utilidad, la rentabilidad y el impacto de la idea de progreso sobre la condición humana. A través de una combinación de humor, horror y elementos distópicos, la obra plantea interrogantes sobre el rumbo de la sociedad contemporánea sin ofrecer respuestas cerradas al espectador.

El elenco está integrado por Remedios Luengos, Natividad Robles, Bruno Fuentes, Ana Lozano y Elena Miguélez, quienes darán vida a los distintos personajes de esta propuesta teatral. La programación continuará al día siguiente, miércoles 3 de junio, a las 19.30 horas, con la Audición de Violín, una muestra del trabajo realizado durante el curso por los alumnos del profesor David de la Varga Rojo. El recital contará con el acompañamiento al piano de Laura Pérez Sánchez y ofrecerá al público un recorrido por diferentes obras del repertorio didáctico para violín. La actuación permitirá a los estudiantes demostrar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del año.