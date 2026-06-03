‘Frankenstein', en el Cineclub de Astorga

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El Cineclub Luz de cine de Astorga comienza la programación de junio con una parodia del cine de terror clásico. Este miércoles, 3 de junio, a las 20.30 horas, los y las cinéfilas tienen una cita con la película El jovencito Frankenstein (1974) del director Mel Brooks, que llega a la pantalla del Cine Velasco en versión doblada. La película, nominada al Óscar al Mejor Guion y al Mejor Sonido, es como una caricatura de la versión de Frankenstein que James Whale rodó en 1931, basada en la novela de Mary Shelley. Los guionistas tampoco se tomaron muy en serio la filmografía del periodo clásico del cine de terror de Hollywood de los años 30 y 40. El guion lo escribieron mano a mano Mel Brooks y Gene Wilder, quien, además, fue el encargado de dar vida al jovencito Frankenstein en un reparto que compartió con Peter Boyle, Terri Garr y Marty Feldman. La historia ideada por Brooks y Wilder narra las peripecias del joven doctor Frederick Frankenstein, un neurocirujano norteamericano, que trata de escapar del estigma legado por su abuelo, quien creó años atrás una horrible criatura. Pero, cuando 1 hereda el castillo de Frankenstein y descubre un extraño manual científico en el que se explica paso a paso cómo devolverle la vida a un cadáver, comienza a crear su propio monstruo. La obra, rodada en blanco y negro, cumple 52 espléndidos años con garbo y sin que el tiempo haya extendido, todavía, la pátina sepia sobre el celuloide. El jovencito Frankenstein ha llegado a la madurez respetando al monstruo, quitándole importancia a la solemnidad y mostrándose indemne al paso del tiempo. La programación de junio de Luz de cine se completará con el documental Flores para Antonio (2025).