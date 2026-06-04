José Luis Puerto recibe el Premio Eduardo Lourenço

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço acogió el pasado 29 de mayo la ceremonia de entrega del Premio Eduardo Lourenço al escritor, ensayista, etnógrafo, profesor y traductor salmantino ubicado en León José Luis Puerto en reconocimiento a una trayectoria intelectual marcada por su compromiso con la cultura, la lengua y el entendimiento entre los pueblos de la Península Ibérica. El galardón distingue la labor de Puerto en favor del acercamiento cultural entre España y Portugal, una dedicación que se refleja tanto en sus traducciones de poesía portuguesa contemporánea como en su propia producción literaria, su trabajo etnográfico y sus investigaciones sobre la tradición oral. A lo largo de su carrera, el autor ha contribuido a difundir el patrimonio cultural portugués y a fortalecer los lazos entre ambos países desde el ámbito de las letras y el pensamiento. Visiblemente emocionado, José Luis Puerto agradeció el reconocimiento recibido y destacó el significado personal que tiene este galardón. «Es un enorme sentimiento de gratitud porque es un premio que fomenta un compromiso aún mayor con algo que ha crecido desde la infancia», señaló durante su intervención. Durante el acto, el alcalde de Guarda, Sérgio Costa, destacó la pertinencia de la decisión adoptada por el jurado del premio. «El jurado de este prestigioso premio tomó una decisión totalmente justa», afirmó, subrayando la «trayectoria intelectual y cívica» del galardonado. Según Costa, José Luis Puerto «cumple de manera absoluta y objetiva el propósito superior de cooperación y entendimiento entre los pueblos ibéricos», valores que inspiran la creación y continuidad de este reconocimiento. El regidor aprovechó además la ocasión para anunciar una de las aspiraciones de la organización: ampliar el alcance internacional del Premio Eduardo Lourenço. En este sentido, expresó la voluntad de convertirlo en un premio iberoamericano, incorporando a América Latina a su ámbito de influencia y ampliando igualmente el horizonte del Centro de Estudios Eduardo Lourenço. El Premio celebra este año más de dos décadas de trayectoria. Desde su creación, hace veintidós años, ha distinguido a personalidades e instituciones cuya actividad ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de los vínculos culturales, sociales e intelectuales en la Península Ibérica, consolidándose como una de las referencias más relevantes en el ámbito de la cooperación ibérica. La concesión del premio a José Luis Puerto refuerza la vocación de este reconocimiento de destacar figuras que, a través de su trabajo y compromiso, contribuyen a construir puentes de diálogo y conocimiento mutuo entre España y Portugal.

El jurado de este prestigioso premio tomó la decisión de premiar a Puerto subrayando la «trayectoria intelectual y cívica» del galardonado