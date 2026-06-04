Daniel Ramírez presenta en León ‘Los días que no existieron’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El periodista del diario El Español y colaborador de Onda Cero, Daniel Ramírez, presenta mañana en la Casa Botines de León —19.30 horas— su primera novela, Los días que no existieron, una novela que combina thriller, memoria histórica y una profunda investigación documental para abordar dos de los capítulos más oscuros del siglo XX español: la presencia de nazis refugiados en España tras la Segunda Guerra Mundial y la violencia terrorista de ETA.

El autor destaca el vínculo que León mantiene con la literatura: «León es una ciudad volcada con la literatura. Me hace mucha ilusión compartir con este público un asunto que, además, forma parte de la historia de esta tierra: el de los nazis refugiados en España», señala. La novela tiene como uno de sus ejes centrales la figura de Gustav Hafner, un antiguo criminal nazi que vive oculto bajo una identidad falsa. Para construir este personaje, el escritor llevó a cabo un extenso trabajo de documentación que incluyó conversaciones con hijos de antiguos nazis, veteranos de la División Azul y personas que sufrieron directamente las consecuencias de la ocupación nazi en Europa. «Contaré cómo fueron mis conversaciones con hijos de nazis, soldados de la División Azul y víctimas de la ocupación para construir a mi personaje Gustav Hafner, un criminal refugiado con identidad falsa y varios crímenes sin resolver», explicó.

Pero la novela no se limita a explorar la huella del nazismo. La otra gran línea argumental se adentra en el terrorismo de ETA, una realidad que también dejó una profunda marca en León. El autor recordó especialmente el asesinato del comandante Cortizo, perpetrado por la banda terrorista el día del sorteo de la Lotería de Navidad, un crimen que conmocionó a la ciudad y al conjunto de la sociedad española. Para recrear ese universo de violencia, miedo y silencio, desarrolló una investigación basada en testimonios directos tanto de víctimas como de antiguos miembros de la organización terrorista. «Todo ese mundo de ETA, esa atmósfera de plomo y silencio, la he reconstruido con conversaciones previas mantenidas con asesinos y víctimas», añadió. Los días que no existieron presenta la historia de Julia, una reportera que inicia la búsqueda de un anciano nazi escondido bajo una identidad falsa. A medida que avanza su investigación y profundiza en las conversaciones con el fugitivo, la protagonista encuentra el impulso necesario para enfrentarse a una herida personal que arrastra desde la infancia: el asesinato de su abuelo a manos de ETA.

Según explica el autor, la novela está concebida como un thriller de ritmo intenso. «Pretende atrapar al lector en la primera página y llevarlo a una velocidad vertiginosa hasta la última», aseguró.

La investigación sobre el criminal nazi y la posibilidad de esclarecer un crimen terrorista que parecía condenado al olvido constituyen los dos grandes motores narrativos de la obra.