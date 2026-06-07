León brilla en Londres con las fotos de Virginia Morán

Lo que el fotógrafo ve, en este caso Virginia Morán, fotógrafa de Diario de León, a veces va más allá de la realidad o de lo evidente para mostrar algo más sin, por supuesto, recurrir a ningún tipo de manipulación o truco. A veces es simplemente el punto de vista. O una cuestión de mirada. Lo logra muchas veces Morán y por esos sus fotografías cuentan lo que deben y a veces algo más. O consigue, igualmente, que donde no se puede esperar mucho arte ella lo encuentre. Un ejemplo de todo esto lo consigue en torno a la comida. De hecho, ya en 2024 obtuvo un premio Pink Lady Food Photographer of The Year. Este año en los World Food Photography Awards ha resultado finalista con una imagen en la que la trashumancia aparece entremezclada con una cadena de hamburguesas. ¿Cómo? El lugar adecuado en el momento exacto y el resto, su maestría. Si aquella imagen premiada era en torno a una mesa en este caso es la calle la que compone la imagen.

De la fotografía finalista. Gimnasio y diversión, se dice que la trashumancia se topa con los «arcos dorados». El rebaño desfila ante el ‘Gym & Fun’, ajeno a que no está en el menú. Un desvío urbano surrealista donde la tradición ignora la comida rápida. En este paisaje político las ovejas hacen ejercicio mientras los humanos engordan. ¿Quién gana realmente?

Puede que realmente con trabajos como los que realiza Virginia Morán gane León, porque en realidad es mucho de lo que lleva a esos certámenes y hace llegar a jurado, participantes e invitados. De hecho, en esta aventura londinense pudo compartir experiencia con importantes e influyentes del mundo de la gastronomía como los televisivos cocineros hermanos Torres.

Si con esa imagen fue finalista en la categoría de Politics of Food, otras de sus imágenes también tuvieron gran aceptación. Como es el caso de El banquete aguarda pero primero ¡un buen trago!, título que se explica en los términos de que en estas calles pet-friendly una comida es una reunión familiar. Antes que aplacar su propia hambre, ella ofrece un sorbo fresco a su sediento compañero. El street food es una celebración de pertenencia donde nuestras mascotas por fin tienen sitio en la mesa.