David Uclés presentará en León su último libro ‘La ciudad de las luces muertas’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El escritor David Uclés regresará a León este miércoles 10 de junio para presentar su último libro ‘La ciudad de las luces muertas’. Uclés, que ya estuvo en la capital leonesa dando a conocer ‘La península de las casas vacías’ el pasado año, regresa ahora con su último trabajo en una velada literaria programada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de León a través de las actividades de fomento lector de las Bibliotecas Municipales.

La cita es este miércoles a las 19:00 horas en el Palacio de Exposiciones de León. El acto consistirá en una conversación entre el escritor y el músico leonés Arsel Randez. Además, habrá una propuesta musical a cargo de Isamil9 y De Gabriel.

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo y finalizará con una firma de libros de David Uclés.

Sobre el autor

David Uclés Vilchez es un escritor, músico, dibujante y traductor español. En 2024 publicó ‘La península de las casas vacías’, que se convirtió en un superventas. En 2026 su novela ‘La ciudad de las luces muertas’ obtuvo el Premio Nadal. Es Hijo Predilecto de su localidad de nacimiento.

Sus obras se enmarcan dentro de la corriente literaria del realismo mágico, y entre sus influencias literarias destacan Günter Grass, Gabriel García Márquez, José Saramago, Mercè Rodoreda, Miguel de Unamuno, Salman Rushdie, Edgar Hilsenrath y Olga Tokarczuk.

En 2020 publicó en la editorial Dos Bigotes ‘Emilio y Octubre’, novela que narra la historia de amor de dos hombres desde el nacimiento de uno hasta la muerte del otro, en un futuro cercano en el que los protagonistas se introducen en las pinturas tridimensionalizadas de los museos y viajan a través del arte por toda Europa.

En 2019 recibió el Premio Complutense de Literatura, en la modalidad de narrativa, por su primera obra, ‘El llanto del león’, novela teatral que recoge las últimas conversaciones entre un padre enfermo de cáncer y su hijo de diez años. El presidente del jurado fue Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.