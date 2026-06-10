Un arte accesible para todos en el Musac, en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Las instituciones museísticas pueden ser visitadas por todo tipo de público, aunque hay algunos rangos de edad que requieren de un instrumental o capacidades especiales para facilitar la visita. Se trata de las personas mayores, ese rango de edad que, por cuestiones obvias de la vida, no tienen tanta facilidad para oír, ver o visitar. Unas edades que requieren tener una accesibilidad especial en dichas instituciones. Ayer le tocó al Musac que, a través de una iniciativa llamada Musapath (Abordando la Accesibilidad de los Museos mediante la Implementación de Tecnologías de Asistencia Personalizadas), que se trata de un proyecto de investigación impulsado por el grupo Museum I+D+C, orientado a mejorar la accesibilidad en los museos mediante soluciones innovadoras, colaborativas y adaptadas a las necesidades reales de los visitantes.

El Musac fue el punto de encuentro donde se llevo a cabo esta nueva iniciativa que pretende tener a todos los públicos en mente y que no se olvida de nadie. Para ello, realizaron estas jornadas a través de esta propuesta que busca una accesibilidad dirgida, mayoritariamente, a las personas mayores, a personas con discapacidad para que puedan visitar con total normalidad las diferentes exposiciones allí presentes.

Este martes 9 de junio, un grupo de Villaquilambre fue el que hizo la prueba y, en ella, pudo ver de primera mano como el Musac es bastante accesible a todo tipo de públicos. Entre los destacados se encontraba una silla plegable, que no pesa nada y que sirve para poder estar en una visita guiada sin tener que aguantar de pie todo el rato. Este detalle parece pequeño, pero para la gente mayor y para personas con algún tipo de inconveniente en las piernas es algo que no pasa desapercibido.

De esta forma, este grupo de personas pudo disfrutar de una jornada museística, donde pudieron visualizar la primera y segunda sala de exposiciones del Musac de una forma más inclusiva, más adaptada a la diversidad y, finalmente, más accesible para diferentes perfiles de visitantes. La jornada ocurrió durante la mañana, donde realizaron una visita guiada por las salas nombradas anteriormente. Luego, el Musac habilitó una sala, donde, a través de grupos de trabajo, realizaron una valoración de cómo de accesible ha sido la visita y es el lugar en general. Entre los puntos más importantes se encuentra el ascensor, el tamaño de las letras que se podían ver en las obras, todo el tema sonido también suele estar presente en dichas valoraciones y algunos extras como fueron, por ejemplo, la opción de la silla plegable, que ha sido uno de los grandes destacados por la facilidad que da a las personas para poder ver las obras sin prisa y, sobre todo, de forma cómoda.

un proyecto accesible

Este proyecto busca mejorar la accesibilidad de los museos, facilitar el acceso a personas con dificultades para disfrutar de estos espacios, diseñar soluciones personalizadas para cada contexto museístico, crear herramientas que evolucionen con el tiempo y puedan reutilizarse en otros proyectos y favorecer experiencias inclusivas para todos los públicos. La finalidad que tiene dicho programa es que cualquier persona pueda disfrutar del museo de forma autónoma y significativa.

Puntos importantes que hay que tener en cuenta sobre dicha iniciativa es que la accesibilidad debe entenderse de forma integral; que la nueva tecnología puede ser una herramienta de inclusión, pero que hay que querer hacerlo;. las soluciones deben diseñarse junto a los usuarios, ya que no se pueden tomar a la ligera y debe estar contrastado; los museos deben adaptarse a públicos diversos, para que la cultura llegue a cuantos más, mejor; la autonomía del visitante es el principal indicador de éxito; el proyecto, además, apuesta por modelos reutilizables y escalables para otros museos; la accesibilidad cognitiva y sensorial aparece como una de las áreas prioritarias de trabajo. En resumen, hacer de los museos unos edificios que todo el mundo pueda visitar.

Un grupo de Villaquilambre hizo una prueba este martes para comprobar cómo de accesible es el Musac para el público mayor