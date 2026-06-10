Julio Barnes gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras

Publicado por Redacción Oviedo Creado: Actualizado:

Al premio optaban 37 candidaturas de 24 nacionalidades y el jurado, presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha reconocido en el autor de El loro de Flaubert a un extraordinario narrador y ensayista con una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano dotado de humor e ironía y capaz de mostrar en su obra «un optimismo melancólico y un pesimismo alegre».

Barnes pertenece a la generación de escritores británicos surgidos a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta como Martin Amis, Salman Rushdie, Ian McEwan y Kazuo Ishiguro, a la que Mario Vargas Llosa definió como el grupo literario más importante tras el «boom» sudamericano, y este año ha publicado Despedidas, una obra sobre la memoria y la vejez, que ha anunciado que será su último libro. Ferviente opositor al Brexit, francófilo y comprometido con los derechos humanos, el novelista inglés nació en el seno de una familia de profesores de francés que poco después de su nacimiento en Leicester se trasladó a las afueras de Londres y, antes de dedicarse plenamente a la literatura, trabajó como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary, además de ejercer el periodismo cultural y la crítica televisiva.

Debut en 1980

Su debut literario en 1980 con Metrolandia le valió el Premio Somerset Maugham y lo situó en esa nueva generación de escritores británicos surgida tras la postguerra, aunque su consagración llegó con El loro de Flaubert (1984), una obra híbrida entre novela, ensayo y biografía literaria con la que obtuvo el Premio Médicis en Francia y el E.M. Forster Award de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

Continuó consolidando su prestigio con novelas como Mirando al sol (1986), finalista del premio Booker; Una historia del mundo en diez capítulos y medio (1989), una reflexión irónica y fragmentaria sobre la historia de la humanidad; Hablando del asunto (1991); El puercoespín (1992) o Inglaterra, Inglaterra (1998), sátira sobre la identidad británica que volvió a situarlo entre los finalistas del Booker. En paralelo desarrolló una destacada obra ensayística y memorialística muy vinculada a la cultura francesa, el arte y la autobiografía, a la vez que exploró la ficción policial bajo el seudónimo Dan Kavanagh, un homenaje a su primera esposa, la agente literaria Pat Kavanagh, fallecida en 2008. Barnes, que en 2025 contrajo matrimonio con la editora Rachel Cugnoni, ha vivido sus últimos años con un cáncer de sangre, una enfermedad tratable que ha requerido quimioterapia para mantenerse estable y que, pese a ello, le ha ido debilitando gradualmente.

El autor, que está también en posesión de distinciones como la de Caballero de las Artes y de las Letras de Francia en 2004 y recibió el Premio Jerusalén en 2021, se ha mostrado «encantado» y «honrado» de recibir un galardón que conocía hace muchos años y de unirse al listado de personas distinguidas con un premio cuya valía, ha advertido, «siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente». Convertido en el primer escritor inglés y el segundo británico en obtener el galardón después del que se concedió en 2001 a Doris Lessing, la autora nacida en Irán y criada en Zimbabwe, su candidatura fue propuesta por la catedrática emérita de la Universidad de Oviedo.

Este año ha publicado 'Despedidas', una obra sobre la memoria y la vejez, y en la que ha anunciado que será su último libro