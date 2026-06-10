Davis Uclés recala en León para presentar ‘La ciudad de las luces muertas’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Esta tarde el escritor David Uclés ha dado a conocer entre los lectores leoneses su última novela ‘La ciudad de las luces muertas’ en un acto celebrado en el Palacio de Exposiciones de León donde ha conversado con el músico leonés Arsel Randez. Han asistido también el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y la concejala de Educación, Mercedes Escudero.

Una presentación con gran éxito de público en la que el escritor, que se dio a conocer para el gran público en 2024 con la publicación de ‘La península de las casas vacías’, desgranó algunos detalles de su obra e hizo un repaso por su trayectoria.

El alcalde ha sido el encargado de presentar al autor y recordó que el pasado año tuvo la oportunidad de departir con él cuando presentó su anterior libro ‘La península de las casas vacías’. “Me sorprendió que un autor tan joven tuviera la capacidad de crear un universo particular tan mágico como lo ha hecho y me recordó a otros grandes autores, algunos leoneses como Luis Mateo Diez, José María Merino o Julio Llamazares, por esa vindicación de los vínculos familiares y del mundo mágico de los pueblos”. Hoy, ha agregado, “con la presentación de esta nueva novela, reconocida con el Premio Nadal confirma que David no es un autor de solo una vertiente”.

La presentación ha estado organizada por el Servicio de Bibliotecas Municipal a través de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de León y ha contado también con el acompañamiento musical de Isamil9 y De Gabriel.

Sobre el autor

David Uclés Vilchez es un escritor, músico, dibujante y traductor español. En 2024 publicó ‘La península de las casas vacías’, que se convirtió en un superventas. En 2026 su novela ‘La ciudad de las luces muertas’ obtuvo el Premio Nadal. Es Hijo Predilecto de su localidad de nacimiento.

Sus obras se enmarcan dentro de la corriente literaria del realismo mágico, y entre sus influencias literarias destacan Günter Grass, Gabriel García Márquez, José Saramago, Mercè Rodoreda, Miguel de Unamuno, Salman Rushdie, Edgar Hilsenrath y Olga Tokarczuk.

En 2020 publicó en la editorial Dos Bigotes ‘Emilio y Octubre’, novela que narra la historia de amor de dos hombres desde el nacimiento de uno hasta la muerte del otro, en un futuro cercano en el que los protagonistas se introducen en las pinturas tridimensionalizadas de los museos y viajan a través del arte por toda Europa.

En 2019 recibió el Premio Complutense de Literatura, en la modalidad de narrativa, por su primera obra, ‘El llanto del león’, novela teatral que recoge las últimas conversaciones entre un padre enfermo de cáncer y su hijo de diez años. El presidente del jurado fue Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.