Abad Faciolince e ‘Iirse de la ciudad’, en San Feliz de Torío

Héctor Abad Faciolince, Elías González (que sustituye a la previamente anunciada Nerea Pallares), Santiago Lorenzo y Cristina Sánchez-Andrade son los protagonistas literarios de este jueves y el fin de semana en San Feliz de Torío. Irse de la ciudad. Miradas literarias sobre el mundo rural es un lema que da de sí no sólo para un fin de semana sino para una apuesta de vida que implique el regreso a las raíces pero no como una forma de retirada sino de progreso. Para ello llegan estas miradas literarias que a buen seguro aportarán nuevos puntos de vista.

El primer nombre en San feliz de Torío es el de un auténtico referente, Héctor Abad Faciolince, que se cuela antes en este Irse de la ciudad aunque sea para abordar otra temática como es la que este jueves 11 a las 20.30 horas ofrecerá al hablar de su libro Ahora y en la hora en el cual narra como un dron ruso les alcanzó en un hotel ucraniano causando la muerte de una de las escritoras que le acompañaba, además de a otras 12 personas. Una semana antes de dicho ataque estuvo inaugurando Factor Espacio San Feliz. «Quedó tan sorprendido que nos dijo que volvería, y aquí estará el jueves», explica Héctor Escobar.

Este mismo jueves, pero a las 19.00 hora,s arranca el ciclo Irse de la ciudad. Miradas literarias sobre el mundo rural.

El primer ponente será Elías González. A pesar de ser uno de los mejores actores de este país, Elías González Cano (Madrid, 1981) a veces está en paro. Ese tiempo libre le permite darse al desenfreno o escribir, confiesa. Estará acompañado por el también escritor Alejandro Basteiro. El viernes 12, a las 19.00 horas será el turno para uno de los autores que más libros ha vendido en España en los últimos años, Santiago Lorenzo (Los asquerosos), que estará acompañado por el también escritor Diego Garot.

El sábado 13, también a las 19.00 horas, el nombre destacado de la jornada será Cristina Sánchez-Andrade, en conversación con el coordinador del programa, Alejandro Basteiro. Organizado por Factor Espacio San Feliz, el ciclo es de entrada libre.