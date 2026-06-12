Décima edición para monoloco fest

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El festival Monoloco Fest vuelve a León este 12 y 13 de junio y lo hace con una nueva edición que vuelve a intentar situar a la ciudad como uno de los principales puntos de encuentro de la música urbana en el noroeste peninsular. El evento se desarrollará durante dos jornadas y se espera que reúna a miles de asistentes procedentes tanto de la provincia como de diferentes comunidades autónomas.

La cita, que alcanza una década de trayectoria, se ha consolidado en los últimos años dentro del calendario de festivales de Castilla y León gracias a una programación centrada en artistas de géneros como el reguetón, el trap, el pop urbano y la música electrónica. Para esta edición, el cartel incluye nombres destacados del panorama musical español, entre ellos JC Reyes, Saiko, Álvaro de Luna y Leire Martínez, junto a otros intérpretes y dj que actuarán a lo largo de hoy y mañana.

El Monoloco Fest se ha convertido en uno de los eventos musicales con mayor capacidad de convocatoria de cuantos se celebran en la capital leonesa. Su crecimiento en los últimos años ha ido acompañado de una progresiva ampliación de la programación y de la llegada de público procedente de distintos puntos del país, circunstancia que ha contribuido a reforzar la proyección de León como sede de grandes acontecimientos culturales y de ocio.

Durante la jornada de mañana se producirán las primeras actuaciones del programa, mientras que el sábado se completará el cartel con algunos de los nombres más destacados de la edición. La organización recomienda a los asistentes planificar con antelación los desplazamientos y utilizar, siempre que sea posible, los servicios habilitados para facilitar el acceso al recinto. Con todo preparado, la ciudad afronta esta celebración.