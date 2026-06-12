Tensión y cruce de acusaciones en el Monoloco tras la cancelación de la actuación de Kaidy Cain

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La jornada festiva del Monoloco en León se ha visto empañada por un inesperado conflicto entre la organización del evento y el artista Kaidy Cain. El festival, que tenía programada la actuación del cantante para este viernes, anunció a través de sus redes sociales la cancelación del show alegando que el equipo del artista había sufrido un accidente que impedía su participación, dejando entrever una situación de mayor gravedad técnica o personal.

Sin embargo, la respuesta por parte de Kaidy Cain no se ha hecho esperar. A través de sus propios canales oficiales, el cantante ha confirmado que, efectivamente, se produjo un incidente con el material de su equipo, pero ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que todas las personas involucradas se encuentran en perfecto estado de salud. En su comunicado, el artista ha arremetido duramente contra la organización del festival, contradiciendo la versión ofrecida por los promotores.

Según el relato de Kaidy Cain, la cancelación no se debió a la imposibilidad de actuar por el accidente en sí, sino a la falta de soluciones por parte del Monoloco. El artista ha explicado que no fue posible reemplazar el material afectado para garantizar los estándares de calidad que requiere su show, enfatizando que su prioridad absoluta siempre es la salud y el bienestar de su equipo técnico y artístico.

El cantante ha cerrado su intervención pública mostrando su malestar por la forma en que se ha gestionado la comunicación del suceso. En un tono contundente, ha lamentado que el comunicado oficial emitido por el festival no refleje la realidad de la situación, dejando patente la ruptura entre ambas partes tras este incidente que ha dejado a los asistentes sin una de las actuaciones más esperadas de la velada en León.