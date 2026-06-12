El Monoloco comienza (con polémica incluida): las fotos

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Monoloco Fest siempre promete ser una de las actividades más reclamadas por los leoneses y leonesas. Este 12 y 13 de junio se está llevando a cabo este festival que celebra su décima edición, una nueva entrega que, durante el primer día, ha dejado más oscuros que claros. Es cierto que la entrada está siendo positiva, pero, si uno se va a la organización, no ha tenido un buen comienzo este 12 de junio teniendo que aguantar las criticas de uno de los cantantes confirmados.

Kaydy Cain iba a ser uno de los platos fuertes de esta edición del Monoloco, pero por, un accidente de parte del equpo técnico del artista, no ha podido llevarse a cabo. Ni cantante ni organización han tenido la culpa de lo ocurrido, pero la polémica ha saltado cuando el propio artista, en sus redes, ha sacado un comunicado comentando la razón de la suspensión. «La cancelación de nuestro concierto se debe a que parte de nuestro equipo técnico

ha sufrido un accidente en carretera mientras se dirigía al festival. Afortunadamente, todos se encuentran bien. Tras lo ocurrido, no ha sido posible reemplazar el material afectado garantizando los estándares mínimos de calidad del show y, sobre todo, priorizando la salud y el bienestar de nuestro equipo. Lamentamos que el comunicado emitido no refleje la realidad de lo sucedido. Sentimos mucho no haber podido estar hoy con vosotros», ha declarado en redes. Monoloco, por su parte ha contestado al artista con otro comunicado. «Desde la organización del MonolocoFest lamentamos comunicar que la actuación de Kaydy Cain no se llevará a cabo por motivos totalmente ajenos a la organización del festival y al artista, ya que el equipo de Kaydy Cain ha sufrido un accidente, incluido él. Con este comunicado dejamos claro que hemos hecho todo lo posible para intentar solucionar esta situación y que su público disfrutase de su concierto, siendo imposible el hecho de encontrar una solución