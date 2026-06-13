Un viaje de 5.000 años sale a la luz en Babia, León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La majada de Las Verdes, en Babia (León), se convertirá este sábado en una ventana abierta a más de 5.000 años de historia. Coinidiendo con las Jornadas Europeas de Arqueología, el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit-CSIC) mostrará al público los resultados de una década de investigaciones que han permitido reconstruir la evolución del pastoreo en la alta montaña leonesa desde la Prehistoria hasta la época contemporánea. Unas investigaciones que, en los dos últimos años han contado con la tutela de Europa con el programa cultural Cultur-Monts, una iniciativa que busca valorizar los paisajes culturales de las zonas de montaña y sus yacimientos arqueológicos.

Bajo la dirección del arqueólogo David González Álvarez, el equipo científico ha excavado durante los últimos diez años un total de 36 enclaves repartidos por las montañas de Babia. Los trabajos han sacado a la luz evidencias que permiten seguir el rastro de las comunidades ganaderas que ocuparon estos territorios a lo largo de milenios.

Entre los descubrimientos más destacados se encuentran restos de ocupaciones prehistóricas de hace aproximadamente 5.000 años, consideradas algunos de los testimonios más antiguos del aprovechamiento pastoril de estas zonas de alta montaña. Estos hallazgos ayudan a comprender cuándo comenzaron las comunidades humanas a utilizar de forma sistemática los pastos de altura y cómo transformaron progresivamente el paisaje.

Para González Álvarez las excavaciones también han aportado datos inéditos sobre la trashumancia en época tardoantigua y altomedieval, una cronología de la que apenas existían evidencias arqueológicas relacionadas con los desplazamientos ganaderos de largo recorrido. Según los investigadores, estos descubrimientos permiten completar una etapa poco conocida de la historia del pastoreo en la Península Ibérica.

A ello se suman numerosos restos de época medieval, moderna y contemporánea vinculados tanto a pastores locales como a grandes rebaños trashumantes de ovejas merinas procedentes de Extremadura. Estos movimientos ganaderos desempeñaron durante siglos un papel fundamental en la economía y en la configuración de los paisajes de montaña del norte peninsular, por lo que es altamente probable que sean los que se hayan descubierto.

Los trabajos arqueológicos han documentado además vestigios relacionados con la Guerra Civil española. La zona donde se desarrollan las investigaciones fue frente de batalla entre 1936 y 1937, circunstancia que dejó huellas materiales que también forman parte de las líneas de estudio del proyecto que, por obligación, se han encontrado de frente con ellas.

La campaña de este año se centra en la excavación de una cabaña pastoril situada en la majada de Las Verdes. Los arqueólogos creen que podría corresponder a los siglos XVI o XVII, aunque la cronología definitiva deberá confirmarse mediante el análisis de los materiales recuperados. En los próximos días comenzarán a excavar los niveles de ocupación directamente asociados a los pastores que utilizaron el refugio, una fase que podría aportar información clave sobre quiénes fueron sus habitantes, qué actividades desarrollaban y cuál era su procedencia.

Para comentar todos estos avances, los investigadores han preparado una jornada de puertas abiertas que permitirá a los visitantes conocer de primera mano estos avances científicos y observar cómo trabajan los arqueólogos sobre el terreno. La iniciativa, como se ha comentado antes, forma parte del proyecto europeo Cultur-Monts, financiado a través del programa Interreg, que busca acercar la investigación a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio cultural de los paisajes de montaña y, por ello, la montaña leonesa es un pilar fundamental en ello. Más allá de los descubrimientos concretos, los investigadores destacan que el principal logro de estos diez años de trabajo ha sido reconstruir la larga relación entre las comunidades humanas y la montaña de Babia, demostrando cómo el pastoreo ha modelado el territorio durante milenios y ha dejado una huella que todavía hoy puede leerse.

Los descubrimientos recorren varias épocas del pastoreo como la prehistoria o la etapa medieval