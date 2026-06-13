El arte contemporáneo toma el patio de la Iglesia de San Francisco de la Vega en la II Feria OFF

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo sábado 20 de junio, la ciudad de León se prepara para acoger la segunda edición de la Feria OFF, una cita ineludible organizada por el colectivo El Barrio de los Artistas León Oeste. El evento, que se desarrollará de 12 a 21 horas en el emblemático patio de la Iglesia de San Francisco de la Vega, reunirá a creadores, editores y artistas plásticos en una jornada marcada por la diversidad creativa y el encuentro vecinal. Durante nueve horas ininterrumpidas, el espacio se transformará en un escaparate donde el público podrá conocer de primera mano el trabajo de los artistas que tienen sus espacios de taller en el tradicional entorno ferroviario leonés.

La propuesta expositiva cuenta con un amplio despliegue de stands que incluyen a nombres destacados como Ediciones Menguantes, Galería Cinabrio, La Cabaña, La Casa Magnética de Efraím Ortega, Isla Bukanera, Paraíso Laboratorio de Arte, Andén Creativo junto a José Luis Arnao, y el proyecto 'Cartujadas y Pajas Mentales'. A esta selección se suman los cinco proyectos ganadores de la convocatoria pública abierta por la organización: Anay Marín, Natalia de la Fuente, Max Saladino, TotoyaSays y Srta. Rock, enriqueciendo así la oferta cultural con nuevas propuestas contemporáneas.

La programación del evento es sumamente variada y busca la participación activa de los asistentes. La mañana comenzará a las 12 horas con el taller de garabatos de Mónica Alija y una aproximación a la acuarela en la Galería Cinabrio, ambos de carácter gratuito. A lo largo del día, los visitantes podrán participar en la creación de fanzines, aprender la técnica del trencadís al estilo Gaudí, realizar mini esculturas, explorar la expresión corporal o disfrutar del espectáculo de malabares Pulgar de Aitor Allain. La jornada se completará con la presentación editorial de las Pulguitas de Ediciones Buckaneras y culminará a las 20 horas con un concierto del dúo Chito Red, que ofrecerá un repertorio basado en los grandes éxitos del pop y rock de los años 80.

La organización ha querido facilitar el acceso a la cultura detallando que, si bien muchas actividades son gratuitas y de libre asistencia, otras requieren reserva previa a través de los canales de contacto habilitados por cada artista, como los talleres de fanzines, mini esculturas o el teatro de imagen. La II Feria OFF cerrará sus puertas a las 21 horas con la tradicional foto de familia en las escaleras de la iglesia, consolidando así un evento que busca visibilizar el potente tejido artístico que bulle al otro lado del río y de las vías.