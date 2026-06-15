Los coros reúnen a 350 escolares en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Palacio de Congresos de León acogió el que es, sin duda, el acto más importante del curso para los coros municipales de la ciudad: un multitudinario concierto conjunto que reunió a más de 1.000 personas entre el público, superando con creces las 800 sillas dispuestas y dejando una estampa de lleno absoluto con numeroso público en pie. La cita sirvió para mostrar el gran trabajo realizado durante todo el año por 350 niños y niñas procedentes de unos 30 centros de educación primaria, quienes interpretaron de forma unánime un repertorio preparado exclusivamente para esta ocasión especial, acompañados también por la banda de la Escuela Municipal de Música.

Sin embargo, el gran éxito sobre el escenario y el respaldo de los leoneses contrastó con un notable vacío institucional. A pesar de ser una actividad auspiciada y financiada directamente por el Ayuntamiento de León, además de ser una actividad histórica, que se lleva realizando durante más de 40 años, ningún miembro del equipo de gobierno local acudió al evento. Ni Educación ni Cultura, ni ningún otro representante municipal de la formación gobernante estuvieron presentes. Una ausencia que causó una profunda sorpresa y malestar en el seno de una actividad histórica que lleva desarrollándose en la ciudad desde el año 1981 y que en 1999 se integró dentro de la Escuela de Música Municipal. De entre las distintas formaciones políticas locales, únicamente se registró la asistencia de algún representante de la Unión del Pueblo Leonés (UPL). Una falta de interés que no gustó a los allí presentes

Este tradicional proyecto destaca no solo por su longevidad, sino por su carácter completamente gratuito para los centros escolares. El Ayuntamiento de León asume el coste del profesorado y la infraestructura, mientras que las familias de los alumnos únicamente aportan una matrícula anual de 40 euros. Este dato debería facilitar su mantenimiento en el tiempo, pero, por el momento, no parece ser así.

Aun así, los coros municipales se enfrentan actualmente al reto de recuperar los niveles de participación previos a la pandemia, cuando el volumen de niños implicados oscilaba entre los 500 y 600 alumnos. El actual descenso hasta los 350 participantes se achaca en parte a la creciente y variada oferta de escuelas y academias musicales que existe en la actualidad, a diferencia de los años 80 y 90, así como a la desigual implicación de los equipos directivos de los colegios e institutos. Mientras que algunos centros históricos valoran enormemente esta alternativa cultural frente a las actividades puramente deportivas, otros muestran una imagen de menor fomento debido a la comodidad de evitar el trabajo de gestión adicional que conlleva, lo que ya está provocando la desaparición de la actividad en aquellos centros más pequeños que no logran reunir alumnado.